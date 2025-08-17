İstanbul’da İBB Soruşturması Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında yer aldığı kişilere yönelik “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. Dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 44 kişi arasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de bulunuyor.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından pazartesi günü adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Şüphelilerin 35’inin daha önce tutuklanan Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile bağlantılı Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ve İBB bünyesindeki birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı iddia ediliyor. Ayrıca, 9 şüphelinin de Ongun’un kontrolünde çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanmasında aktif oldukları tespit edilmişti.

GÖZALTINA ALINANLARIN İSİMLERİ

Gözaltına alınan kişilerin isimleri şu şekilde sıralanıyor: “Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, firari şüpheli Emrah Bağdatlı’nın kardeşi Özge Bağdatlı, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat.”

İKİNCİ OPERASYONDA 97 TUTUKLU BULUNUYOR

Öte yandan, İBB’ye yönelik ilk operasyonun gerçekleştirildiği 19 Mart tarihinden bu yana toplamda 97 kişi tutuklu olarak bulunuyor.