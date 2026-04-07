İstanbul’da İsrail Konsolosluğu Önünde Çatışma Yaşandı

İstanbul’da İSRAİL KONSOLUSU ÖNÜNDE ÇATIŞMA YAŞANDI

İstanbul’da bulunan İsrail Konsolosluğu önünde şiddetli bir çatışma meydana geldi. Bölgeye uzun namlulu silahlarla gelen ve sırt çantası ile kamuflaj giysileri giyen üç saldırgandan biri öldürüldü, diğer ikisi ise ağır yaralı olarak ele geçirildi. Olay sırasında iki polis de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

3 SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Levent semtinde yaşanan çatışma yaklaşık 10 dakika boyunca sürdü. Bölgede polislere ateş açan üç şüpheliden biri öldürülürken, diğer iki saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Çatışma sonucunda iki polis memuru da yaralandı.

TERÖRİSTLERLE İLGİLİ İLK BİLGİLER

Saldırganlarla ilgili edinilen ilk bilgilere göre, teröristler bölgeye kamuflajlı kıyafetlerle ve sırt çantaları ile gelmişti. Çatışmanın toplamda 10 dakika sürdüğü belirtildi. Saldırganların uzun namlulu silahlarla donanmış olduğu tespit edildi.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: TERÖRİSTLERDEN İKİSİ KARDEŞ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir.” dedi.

VALİ GÜL: TERÖRİSTLERDEN BİRİ ÖLDÜRÜLDÜ, 2 TERÖRİST YARALI ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Gül, “Yapı Kredi Plaza önünde güvenlik tedbirleri alan polislerimize bir saldırı meydana geldi. Saldırı neticesinde 2 polisimiz hafif şekilde yaralandı. Teröristlerden birisi öldürüldü, 2 terörist yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Öncelikle İstanbul İl Emniyet Müdürümüz başta olmak üzere tüm ekibini tebrik ediyorum. Polislerimiz bu büyük saldırıyı önlemede başarılı oldu. Ölenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Saldırının bağlantıları ve ayrıntıları emniyet birimlerince araştırılıyor. Provokatif bir eylem olarak değerlendirebileceğimiz bu saldırı, çevredeki iş yerleri ve konsolosluk dahil hassas bir bölgede gerçekleşti.” ifadelerini kullandı.

KONSOLOSLUK UZUN SÜREDİR KAPALIYDI

Ayrıca, İsrail Konsolosluğu’nun uzun zamandır kapalı olduğu ve bina önünde yalnızca koruma amaçlı polislerin bulunduğu öğrenildi. Konsolosluk çevresindeki güvenlik önlemleri, Gazze’deki saldırılardan sonra artırılmıştı.