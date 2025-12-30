İstanbul’da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

istanbul-da-kar-yagisi-etkisini-gosterdi

İstanbul’da Yağışlar Etkili Oluyor

İstanbul genelinde etkisini sürdüren yağışlar, kentin yüksek yerleri ile bazı bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşüyor. Bu durum, hava koşullarının değişkenliği nedeniyle vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açıyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR GÖRÜLÜYOR

Şehirdeki hava durumu, özellikle soğuk havanın etkisiyle çeşitli bölgelerde karla karışık yağmur şeklinde devam ediyor. Meteoroloji yetkilileri, bu süreçte dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

TİPİ VE KAR YAĞIŞLARI BEKLENİYOR

Hava tahminleri, önümüzdeki günlerde kar yağışlarının ve tipi olaylarının daha da artabileceğini öngörüyor. Tüm bunlarla birlikte, vatandaşların bu zorlu hava koşullarına karşı hazırlıklı olması önem taşıyor.

