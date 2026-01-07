İstanbul’da Kaymakamlık Binasında Yangın Olayı Yaşandı

Yangın, Muratpaşa Mahallesi Fabrikalar Caddesi üzerinde bulunan ve aynı zamanda Bayrampaşa Kaymakamlığı’nın yer aldığı 3 katlı bir binanın bodrum katında yaşandı. Yaklaşık 4 aydır kapalı olan hamamın sistem odasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı ve hızla yayıldı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Havalandırma kanalları aracılığıyla yayılan yoğun duman sebebiyle kaymakamlık binası, güvenlik amacıyla tahliye edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olay mahallinde sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı belirlendi.