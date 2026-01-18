İstanbul’da Olumsuz Hava Koşulları Uçuşları İptal Ettirdi

istanbul-da-olumsuz-hava-kosullari-ucuslari-iptal-ettirdi

İstanbul’da olumsuz hava koşulları, kara ve deniz trafiği üzerinde etkili olmanın yanı sıra hava ulaşımını da olumsuz etkiliyor. AJet ve Pegasus, sefer iptallerine dair duyuruda bulunurken, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçuşların yüzde 15’inin iptal edileceği bilgisi verildi.

AJET, 38 SEFERİ İPTAL ETTİ

AJet, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan toplam 38 seferin iptal edildiğini açıkladı. AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesinin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden, 18-19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 38 seferimiz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

PEGASUS’TAN İFADENİN DEVAMI

Pegasus’un X hesabından yapılan açıklamada ise, “Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda 18-19 Ocak tarihli seferlerimizde uçuş iptalleri yapılmaktadır” denildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Galatasaray Transferinde PSV Engeliyle Karşılaştı

Galatasaray, Jerdy Schouten transferi için PSV ile görüştü ancak Hollanda kulübü, transfer talebini reddetti.
Gündem

Tekke Galibiyet İçin Taraftarlara Teşekkür Etti

Trabzonspor'un teknik patronu Fatih Tekke, Kocaelispor karşısında elde edilen zaferin ardından oyuncularını kutladı ancak oyun kalitesinin yeterli olmadığını belirtti.
Gündem

Beşiktaş Benfica ile Rafa Silva İçin Pazarlıkta

Beşiktaş ve Benfica, Rafa Silva'nın transferi için müzakerelere sürdürürken, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oyuncunun oynama durumunu göz önünde bulundurarak pazarlık yaptığı bildirildi.
Gündem

Trabzonspor Muçi İle Galibiyeti Elde Etti

Trabzonspor, 2025/26 sezonunun 18. haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Takım, ligdeki başarısını devam ettiriyor.
Gündem

İstanbul’da Trafik Düzenlemesi İçin Kapalı Yollar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarın 11.00'deki anma programı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını ve alternatif güzergahların oluşturulduğunu duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.