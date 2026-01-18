İstanbul’da Olumsuz Hava Koşulları Uçuşları İptal Ettirdi

İstanbul’da olumsuz hava koşulları, kara ve deniz trafiği üzerinde etkili olmanın yanı sıra hava ulaşımını da olumsuz etkiliyor. AJet ve Pegasus, sefer iptallerine dair duyuruda bulunurken, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçuşların yüzde 15’inin iptal edileceği bilgisi verildi.

AJET, 38 SEFERİ İPTAL ETTİ

AJet, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan toplam 38 seferin iptal edildiğini açıkladı. AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesinin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden, 18-19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 38 seferimiz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

PEGASUS’TAN İFADENİN DEVAMI

Pegasus’un X hesabından yapılan açıklamada ise, “Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda 18-19 Ocak tarihli seferlerimizde uçuş iptalleri yapılmaktadır” denildi.