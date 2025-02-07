İstanbul’da Polis Aracına Bıçaklı Saldırı

Olay, bugün öğle saatlerinde Bağcılar Bağcılar Caddesi’nde saat 12.00 sularında gerçekleştirildi. Alınan bilgilere göre, bir kişi meydanda park halinde bulunan devriye polis aracının yanına giderek etrafı izlemeye başladı. Bir süre etrafa bakan şahıs, polis aracını açarak içindeki polis memurlarına bıçakla saldırdı. Saldırıda F.İ. adlı kadın polis ile M.E.K. isimli polis yaralandı. Şüpheli, hızla olay yerinden uzaklaşırken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralı iki polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, saldırı anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, etrafı gözetleyen saldırganın bir süre sonra yaklaşarak polis aracının kapısını açtığı ve ardından polislere saldırarak kaçtığı görülüyor. Saldırganın gün içinde polis ekiplerinin bulunduğu bölgede keşif yaptığı ve sürekli etrafı gözetlediği anlar kameraya yansıdı. Çalışmalar sonucunda şüphelinin H.B. (26) olduğu belirlendi. Saldırgan, olayda kullandığı bıçakla birlikte İnönü Mahallesi’nde yakalanarak polis merkezine götürüldü.