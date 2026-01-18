İstanbul’da Trafik Düzenlemesi İçin Kapalı Yollar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, yarın saat 11.00’de gerçekleştirilecek anma programları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği belirtildi.

KAPSAMLI KAPANMA ZONLARI

Bu çerçevede, Halaskargazi Caddesi her iki yönüyle Osmanbey kavşağından Taksim yönüne, Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy yönüne, Ergenekon Caddesi ile Halaskargazi Caddesi kesişiminden Pangaltı kavşağından Mecidiyeköy yönüne kapatılacak. Ayrıca, Ergenekon Caddesi girişinden Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak, Zafer Sokak çıkışı Halaskargazi Caddesi kesişimi Mecidiyeköy Meydan yönüne, İzzetpaşa Sokak çıkışından Taksim yönüne ve Halaskargazi Caddesi Şişli Camisi kavşağından Taksim yönüne de kapanmalar gerçekleşecek. Mecidiyeköy’den gelen trafik akışının ise Büyükdere Caddesi İstiklal Sokak kesişiminden Taksim istikametine kapalı olacağı bildirildi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kapatılan yolların yanı sıra alternatif güzergah olarak Valikonağı, Rumeli, Abide-i Hürriyet ve Ergenekon caddeleri gösteriliyor. Vatandaşların bu güzergahları kullanarak trafiği daha rahat geçmeleri hedefleniyor.

