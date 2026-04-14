İstanbul’da Uyuşturucu Soruşturmasında Emir Can İğrek Açıklamalarda Bulundu

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASINDA KRİTİK GELİŞME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sanat ve cemiyet dünyasındaki belirli isimlere yönelik gerçekleştirdiği geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında önemli bir aşamaya ulaşıldı. Soruşturma çerçevesinde, şüphelilerden alınan kan, idrar ve saç örnekleriyle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporun ayrıntıları paylaşıldı.

ADLİ TIP KURUMU RAPORUNDAKİ İDDİALAR

Adli Tıp Kurumu tarafından yayımlanan raporde, ünlü aktör Hafsanur Sancaktutan, şarkıcı Emir Can İğrek ve Ogün Alibaş’ın test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi. Raporda, bu isimlerin saç örneklerinde yasaklı madde ve metabolitlere rastlandığı bilgisi vurgulandı.

ŞARKICI EMİR CAN İĞREK’TEN YALANLAMA GELDİ

Gelişmelerin ardından tanınmış şarkıcı Emir Can İğrek, sosyal medya platformları aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, ortaya atılan iddiaları kesin bir dille reddetti. İğrek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yürütülen soruşturma kapsamında ifadem alınmış, ikametimde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Soruşturmaya konu edilen yasaklı maddeleri hayatımın hiçbir döneminde kullanmadım. Bu durum, beni tanıyan herkes tarafından bilinmektedir.”

