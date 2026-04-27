İstanbul’da Yağışlı Hava Dönemi Başlıyor

İSTANBUL’DA SICAK HAVA YERİNİ YAĞIŞA BIRAKIYOR

İstanbul’da bir süredir etkisini sürdüren sıcak hava, çarşamba gününden itibaren yerini yağışlı hava koşullarına bırakacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından açıklanan haftalık hava tahmin raporunda, bugün için şehirde havanın 17 derece civarında seyredeceği bildiriliyor. Akşam saatlerinde sıcaklıkların 8 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Verilere göre, kentte çarşamba gününden itibaren yağışlı havanın etkili olması öngörülüyor.

HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

Salı: Az bulutlu ve açık, yağış beklenmiyor (7°/18°)

Çarşamba: Parçalı bulutlu, yağış beklenmiyor (8°/18°)

Perşembe: Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur (8°/15°)

Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu (7°/13°)

Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu (7°/14°)

Pazar: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu (7°/13°)