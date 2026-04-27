Galatasaray Fenerbahçe’yi 3-0 Mağlup Etti

Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe’yi konuk ederek 3-0’lık bir galibiyet elde etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün, mücadele hakkında değerlendirmelerde bulundu.

YUNUS AKGÜN: HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ

Galatasaraylı Yunus Akgün, sonuçtan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederken, “Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Hiçbir şey bitmedi. Önümüzde maçlar var. Çok mutluyuz. Şut atacaktım, yüzde yüz ayağıma değdi penaltı pozisyonunda. Değmedim diyor ama değdi. 4. şampiyonluğa yürüyoruz” şeklinde konuştu.

BARIŞ ALPER: OSIMHEN’E TEŞEKKÜR EDERİM

Diğer bir sarı-kırmızılı oyuncu Barış Alper Yılmaz ise, “Öncelikle çok mutluyuz. 4. şampiyonluğumuza ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Daha bitmedi. Haftaya Samsun’a gideceğiz” dedi. Ayrıca, “Ben sorumluluklarından kaçan bir çocuk olmadım. Takımıma katkı sağlamak istiyorum. Osimhen’e nasıl hissediyorsun dedim, ikimizin ismi vardı penaltıda, sen at dedi, ona teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Yıldız futbolcu, “Dünya Kupası’na daha var. İnşallah sezonu bitirip oraya en güzel şekilde gitmek istiyoruz. Bitmedi daha lig. Bittiği zaman hep birlikte kutlayacağız aynı coşkuyla. 3 senedir üst üste şampiyon oluyoruz” diyerek sözlerini sürdürdü. Son olarak, “Hayatımda hiç süslü cümle kurmadım, bana yakışmaz, karakterim bu. Bu ligde bizim gibi oyuncular olursa biz hep şampiyon oluruz” şeklinde belirtti.

FENERBAHÇE’DE GERGİNLİK

Fenerbahçe cephesinde ise maçın gergin anları yaşandı. Ederson ile hakem Yasin Kol kafa kafaya gelirken, bu durum sonucunda Ederson kırmızı kartla cezalandırıldı.