Gümüş Fiyatlarında Yön Arayışı Devam Ediyor

Ocak ayında 121,64 dolar ile zirveye ulaşan gümüş fiyatları, şu anda 75-80 dolar aralığında dengelenerek piyasalarda yön arayışını sürdürüyor. 26 Nisan itibarıyla ons fiyatı 76,4 dolardan işlem görürken, analistler farklı senaryolar üzerinde duruyor. Faiz baskısının devam etmesi durumunda sınırlı bir hareket beklenirken, altın-gümüş oranının tarihi seviyelere dönmesi halinde fiyatların 150-300 dolar arasına kadar yükselebileceğine dikkat çekiliyor. Uzmanlar, mevcut fiyatların “adil değer”in üzerinde olabileceğini ancak kısa vadede yukarı yönlü eğilimin devam edebileceğini belirtiyorlar.

YATIRIMCILARI TÜKETEN DENGELENME

Ocak ayında 121,64 dolarla tarihi zirvesine ulaşan gümüş fiyatları, 75-80 dolar aralığında dengelenme eğilimi göstererek yatırımcılar üzerinde endişe oluşturuyor.

Küresel piyasalarda 26 Nisan itibarıyla ons gümüş fiyatı 76,414 dolardan işlem görmekte.

FARKLI OLABİLECEK ÜÇ SENARYO

Analistler, gümüş fiyatlarına dair üç farklı senaryo üzerinde yoğunca tartışıyor. Temel senaryo gereğince fiyatların 85-140 dolar aralığında kalması beklenirken, faiz baskısının devam etmesi durumunda 60-90 dolar bandında dengelenebileceği öngörülüyor.

İyimser senaryoya göre ise, altın-gümüş oranının tarihi seviyelere dönmesi halinde fiyatların 150-300 dolara kadar yükselebileceği ifade ediliyor.

YUKARI YÖNLÜ BEKLENTİLER

JPMorgan Chase ve London Bullion Market Association verilerine dayanarak, yıl boyunca ons gümüş fiyatının 79-81 dolar aralığında seyretmesi beklenirken, 84 dolarlık seviyenin de test edilmesi olası olarak görülüyor.

GERÇEK DEĞER ÜSTÜ FİYATLAMALAR

Commerzbank Döviz ve Emtia Araştırmaları Başkanı Thu Lan Nguyen, yayımlanan son raporunda gümüş fiyatlarının teorik olarak daha düşük seviyelerde olması gerektiğine dikkat çekiyor. Nguyen, metalin “adil değerinin” yaklaşık 40 dolar/ons civarında olabileceğini belirtiyor.

Nguyen, “Gümüş fiyatlarının büyük ölçüde altın tarafından yukarı çekildiğini görmek mümkün. Değerleme modelleri de gümüş fiyatlarının altın ile beraber hareket ettiğini ortaya koyuyor” değerlendirmesinde bulunuyor. Kısa vadede yükseliş eğiliminin sona ermemesi beklenen gümüşte, Nguyen, sebeplerini vurguluyor.

KÜRESEL RİSKLER FİYATLAMALARI ETKİLİYOR

Diğer yandan, İran kaynaklı enerji gerilimleri ve küresel enflasyon kaygıları, altın ve gümüş gibi faiz getirisi olmayan varlıkların değerinde dalgalanmalara sebep oluyor. Artan fiyatların ardından perakende talepte sınırlı bir zayıflamanın da gözlemleniyor.