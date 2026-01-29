İstanbul’da Yaşlı Kadın Cinayetinde Beş Şüpheli Gözaltında

İstanbul’da, madde bağımlısı olduğu belirtilen Volkan G.’nin, 93 yaşındaki anneannesi Fatma Demircan’ı yanında gezdirip, Arnavutköy’de daha sonra öldürmesiyle ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı. Olay, 21 Ocak’ta Eyüpsultan’da gerçekleşti. Akşam saatlerinde Gülay G., bir süredir kendisinden haber alamadığı annesi Fatma Demircan için Eyüpsultan Akşemsettin polis merkezine giderek, “Markete gittim, eve döndüğümde annem yoktu” şeklinde kayıp başvurusunda bulundu. İddialara göre, 93 yaşındaki Fatma Demircan, torunlarından biri olan Volkan G. ile birlikte yaşamaktaydı.

POLİS EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Olay sonrasında, polis ekipleri jandarmayla irtibata geçerek, kayıp olan Fatma Demircan için bir arama çalışması başlattı. Gülay G. ve oğlu Volkan G., kendi imkanlarıyla kaybolan Fatma Demircan’ı aramak üzere Arnavutköy Balaban köyüne yöneldi. Köyde yaşayan vatandaşlarla iletişime geçerek kaybolan Demircan’ı aradıklarını belirttiler. İki kişinin köy muhtarıyla da görüştüğü öğrenildi. Arnavutköy’deki arama çalışmalarına ekipler de katıldı.

EVDE ÇARPICI BULGU

Fatma Demircan’ın ikamet ettiği Eyüpsultan’daki evde yapılan incelemelerde, Volkan G. baygın ve bilekleri kesili bir durumda bulundu. Baygın haldeki kişinin arkasında bir intihar notu bıraktığı öğrenildi ve tedavi edilmek üzere Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavisi tamamlanan Volkan G., ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VE GÖZALTLILAR

Volkan G.’nin verdiği çelişkili ifadeler sonrasında, kardeşi Birkan G., annesi Gülay G. ve babası Veli G. de gözaltına alındı ve işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Volkan G., burada verdiği ifadede, anneannesini hava alması için dışarı çıkardığını, Arnavutköy’e giderken arka koltukta oturan Fatma Demircan’ın kendisine bastonla vurduğunu, bu sırada bastonu alıp kafasına vurduğunu, sonrasında kendisinin de korkup cesedi Balaban köyüne götürdüğünü belirtti.

OLAY YERİNDEN YENİ İFŞALAR

Volkan G.’nin ifadesine göre, ertesi gün cesedi gömmek için bir marketten kazma, kürek ve mezar çiçeği almış. Savcı eşliğinde gerçekleştirilen keşif çalışmaları sonunda, Volkan G., polis ekipleriyle birlikte Terkos Gölü çevresinde yer gösterimi yaptı. Volkan’ın ifadelerine dayanarak, ekipler göl civarına yoğunlaşarak olayla bağlantılı olarak Fatma Demircan’a ait kıyafetler ve saç örnekleri buldu. Bu bulgular, olay yeri inceleme ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak incelenmek üzere Adli Tıpa gönderildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Fatma Demircan’ın öldürülmesine yönelik olarak torunları Volkan ve Birkan G., kızı Gülay G., damadı Veli G. ve Volkan G.’nin eski eşi Meltem Y. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından, 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.