Juventus’tan Yeni Türk Yıldız Esad Deniz Transferi

Juventus, Bayern Münih’ten keşfettiği ve bir dünya yıldızına dönüştürdüğü Kenan Yıldız’ın ardından, yeni bir Türk futbolcu ile geleceğe yönelik bir yatırım gerçekleştirdi. İtalyan kulübü, Ajax’ın 16 yaşındaki yetenekli forveti Esad Deniz’i transfer etti.

SAĞLIK KONTROLÜ VE İMZA SÜRECİ

Fabrizio Romano’nun bildirdiğine göre, genç oyuncu bugün İtalya’ya giderek, Juventus için sağlık kontrollerinden geçti. Transferin resmiyete dökülmesi ise yarın gerçekleşmesi bekleniyor.

YENİ KENAN YILDIZ OLMA YOLUNDA

Hollanda doğumlu olan Esad Deniz, 2010 jenerasyonunun en parlayan oyuncuları arasında yer alıyor ve Juventus’la 2.5 yıllık bir sözleşmeye imza atması bekleniyor. Futbola Go Ahead Eagles’ta start veren Esad, 2024 yazında Ajax altyapısına geçiş yapmıştı. Ayrıca milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandı. Esad Deniz’in hikayesi hemen Kenan Yıldız ile aynı paralel akıyor. Kenan, 2022 yazında benzer yaşlarda Juventus B takımına katılması sonucunda hızlıca A takıma yükselmiş ve 10 numaralı formayı giymeye başlamıştı. Esad’ın da Torino ekibinde Kenan Yıldız’ın rehberliğinde hızlı bir yükseliş göstermesi bekleniyor.