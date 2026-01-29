Murat Sancak’ın Tahliyesiyle Futbol Soruşturmasında Gelişme

murat-sancak-in-tahliyesiyle-futbol-sorusturmasinda-gelisme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Futbolda bahis” soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı.

TAHLİYE KARARI ALINDI

Soruşturma kapsamında, 9 Aralık 2025’te tutuklanan Sancak için “ev hapsi” şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına ve tahliyesine karar verildi.

GEÇMİŞTE NELER OLMUŞTU?

Geçtiğimiz Aralık ayında, futbol bahis soruşturması çerçevesinde Mert Hakan Yandaş, Murat Sancak, Metehan Baltacı, Emrah Çelik, İzzet Furkan Malak, Yunus Emre Tekoğul, Bartu Kaya, Ahmet Okatan ve Alassane Ndao’nun da aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklanmıştı.

