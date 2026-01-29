Fenerbahçe’de Lookman İçin Yeni Transfer Girişimi

fenerbahce-de-lookman-icin-yeni-transfer-girisimi

Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek adına dört koldan harekete geçti. Sarı-Lacivertli yönetim, daha önce gündeme gelen, ancak transferi gerçekleşmeyen Atalanta’nın yıldızı Ademola Lookman için yeni bir seferberlik başlattı.

Dİ MARZIO DUYURDU: “YENİDEN TEMAS KURULDU”

Transfer dünyasının güvenilir kaynaklarından İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe’nin bu hamlesini flaş olarak duyurdu. Di Marzio’nun bilgilerine göre; Fenerbahçe yönetimi, Atalanta ile yeniden iletişime geçerek oyuncunun durumu ve şartları hakkında “yeni bir nabız yoklamasında” bulundu.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Fenerbahçe’nin Lookman konusundaki ısrarı sürüyor. Görüşmelerin şu an için ilk aşama olduğu belirtiliyor. Sarı-Lacivertlilerin, oyuncuyu transfer listelerinin en üst sıralarında tuttuğu biliniyor. Yönetimin, mali şartları zorlayarak Nijeryalı yıldız için tüm imkanları seferber etmesi ve süreci hızlandırması bekleniyor.

AVRUPA’NIN YILDIZI

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi finalinde Bayer Leverkusen’e karşı yaptığı hat-trick ile kupayı Atalanta’ya kazandıran ve dünya futbolunun gündeminde yer alan Lookman, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran isimlerin başında geliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Juventus’tan Yeni Türk Yıldız Esad Deniz Transferi

Juventus, Kenan Yıldız projesinin ardından Türk yeteneklere yönelik ilgisini sürdürerek Ajax'ın 16 yaşındaki yıldızı Esad Deniz'i kadrosuna kattı. Genç oyuncu, sağlık kontrolünden geçti.
Manşet

Al Fateh ve Al Ittihad Zarif Beraberlik Yakaladı

N'Golo Kante'nin 90 dakika oynadığı karşılaşmada Al Ittihad, Al Fateh ile 2-2 eşitlik sağladı. Maçta her iki takım da birer puan aldı.
Gündem

Küresel Piyasalarda Altın Fiyatları Sert Düşüş Yaşadı: 21 Ekim’den Beri En Düşük Seviyeler

Son günlerde altın ve gümüş fiyatları dalgalanma yaşarken, gram altın 8 bin TL’yi, gümüş ise 169 TL’yi geçti. Yatırımcılar fiyatların seyrini takip ediyor.
Gündem

Melania Trump’ın Belgeseli İngiltere’de Sönük Başladı

Melania Trump'ın yaşamını anlatan 75 milyon dolarlık belgeselin İngiltere'deki gösteriminde yalnızca üç bilet satıldığı bildirildi.
Gündem

Maccabi Rapyd’e Taraftar Tezahüratları Nedeniyle Cezai İşlem

Basketbol Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'un, Maccabi Rapyd maçında başantrenörü Ergin Ataman'a yönelik tezahüratlar sonrası yalnızca 12 bin euro ceza aldığı bildirildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.