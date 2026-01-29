Fenerbahçe’de Lookman İçin Yeni Transfer Girişimi

Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek adına dört koldan harekete geçti. Sarı-Lacivertli yönetim, daha önce gündeme gelen, ancak transferi gerçekleşmeyen Atalanta’nın yıldızı Ademola Lookman için yeni bir seferberlik başlattı.

Dİ MARZIO DUYURDU: “YENİDEN TEMAS KURULDU”

Transfer dünyasının güvenilir kaynaklarından İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe’nin bu hamlesini flaş olarak duyurdu. Di Marzio’nun bilgilerine göre; Fenerbahçe yönetimi, Atalanta ile yeniden iletişime geçerek oyuncunun durumu ve şartları hakkında “yeni bir nabız yoklamasında” bulundu.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Fenerbahçe’nin Lookman konusundaki ısrarı sürüyor. Görüşmelerin şu an için ilk aşama olduğu belirtiliyor. Sarı-Lacivertlilerin, oyuncuyu transfer listelerinin en üst sıralarında tuttuğu biliniyor. Yönetimin, mali şartları zorlayarak Nijeryalı yıldız için tüm imkanları seferber etmesi ve süreci hızlandırması bekleniyor.

AVRUPA’NIN YILDIZI

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi finalinde Bayer Leverkusen’e karşı yaptığı hat-trick ile kupayı Atalanta’ya kazandıran ve dünya futbolunun gündeminde yer alan Lookman, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran isimlerin başında geliyor.