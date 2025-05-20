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İstanbul’da Yeni Bir Deprem Meydana Geldi

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İSTANBUL YENİDEN DEPREMLERLE SALLANDI

Geçtiğimiz ay 6.2 büyüklüğündeki deprem ile sarsılan İstanbul, yeniden sarsıcı bir deprem olayı yaşadı. 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen artçı sarsıntılar, İstanbulluların tedirginliğini artırıyor. Son alınan haberlere göre, İstanbul’da bir deprem daha kaydedildi.

4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Merkez üssü Büyükçekmece olarak belirlenen depremin büyüklüğü 4.0 olarak rapor edildi. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yaptığı açıklamada, İstanbul’da 23:36’da hissedilen depremin 8.16 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi. Marmara Denizi’nde gerçekleşen bu sarsıntı, İstanbul genelinde hissedilirken, kısa süreli bir paniğe neden oldu.

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