İstanbul’da Yolsuzluk Soruşturması: 5 Tutuklama

GÖZALTINA ALINANLAR VE TUTUKLAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen 5. dalga operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 47 kişiden 38’i gözaltına alındı. Bu süreçte 30 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi, 6 kişi ise adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.

TUTUKLANAN ŞAHISLAR

Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Er Çevik, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı tutuklandılar. Bunun yanı sıra Gürkan Polat ise adli kontrol hükümleri ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 4 ayrı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde 31 Mayıs’ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de aralarında bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 5 zanlı daha yakalandı. Bu zanlılardan 3’ü cezaevindeyken, 3’ünün ise yurt dışında olduğu belirlendi. Ekiplerin firari durumdaki zanlıları yakalamak için çalışmaları devam ediyor.