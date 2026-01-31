İstanbul Pendik’te Denizde Kirlilik Alarmı Yükseliyor

istanbul-pendik-te-denizde-kirlilik-alarmi-yukseliyor

İstanbul Pendik’te deniz kirliliği ve kötü koku, bölge halkının haklı tepkisini çekiyor. İddialara göre, ilçenin iki farklı noktasından denize atık su bırakıldığı öne sürülüyor. Yerel sakinler, bu durumun hem çevreyi hem de deniz canlılarını ciddi şekilde tehdit ettiğini ifade ediyor. Yaşanan kirlilik drone ile kayda alınırken, ortaya çıkan görüntüler adeta bir çevresel felaketi gözler önüne seriyor.

KİRLİLİK RAHATSIZ EDİCİ BOYUTLARDA

Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkanı Hulusi Ketenci, bölgede ciddi bir çevre sorunu yaşandığını dile getirerek, “Pendik’te iki ayrı noktadan denize atık bırakılmaktadır. Görüntülerde de görüldüğü gibi kirlilik rahatsız edici boyutlarda. Yaklaşık 25 yıldır burada yaşıyorum. Son 5-6 yıldır bu sorun ciddi şekilde arttı. Yoğun bir koku var. Giderlerden atık suların denize boşaltıldığını düşünüyoruz. Deniz çok kötü kokuyor. Deniz altındaki canlılara yazık, günah. Denizlerimizi temiz tutmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.

DENİZ KİRLİLİĞİ HER YAĞMURDAN SONRA ARTIYOR

Bölgedeki bir diğer vatandaş Uğur Yağız, kirliliğin özellikle yağmur sonrası arttığını vurgulayarak, “Her yağmurdan sonra kirlilik ve koku fazlasıyla artıyor. Yetkililerin buna çözüm bulması gerekiyor. Denizin dibi eskiden 3-4 metre derinliğe kadar görünüyordu. Şimdi yarım metre altını görmek bile mümkün değil.” dedi.

Yerel halk, kirliliğin kaynağının tespit edilerek sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını ve denizin eski doğal temizliğine kavuşmasını talep ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Pendik’te Denize Atık Su Bırakılması Tepki Topladı

Pendik'te denizden iki noktaya atık su boşaltıldığı öne sürüldü. Yerel halk, artan kirlilik ve kötü kokulardan rahatsız olarak yetkililerden acil müdahale talep ediyor.
Gündem

Kahramanmaraş Depremlerinde Yeni Sismik Tehditler Belirliyor

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6 Şubat depremlerinin enerjisini boşalttığı faylarda zamanla yeni deprem riski oluşabileceğini belirtti.
Gündem

Türkiye’nin Doğalgaz Tüketim Tahmini Açıklandı

Türkiye'nin 2023 doğalgaz ihtiyacının 58,5 milyar standart metreküp olacağı öngörüldü, bu da enerji tüketimi açısından kritik bir veri sunuyor.
Gündem

Ankara’da Dokuz Eğlence Mekanında Fuhuş Soruşturması Başladı

Ankara'daki dokuz eğlence mekanında fuhuş operasyonu düzenlendi. Şüphelilerden birinin beş ayda 179 milyon liralık hesap hareketi tespit edildi. Çiçekçi olarak çalışan birinin hesabı da incelendi.
Gündem

Fenerbahçe Stadı Taşınması Mümkün Değil Açıklaması

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Chobani Stadı'nın farklı bir yere taşınmasıyla ilgili iddiaları yalanladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.