İstanbul Pendik’te Denizde Kirlilik Alarmı Yükseliyor

İstanbul Pendik’te deniz kirliliği ve kötü koku, bölge halkının haklı tepkisini çekiyor. İddialara göre, ilçenin iki farklı noktasından denize atık su bırakıldığı öne sürülüyor. Yerel sakinler, bu durumun hem çevreyi hem de deniz canlılarını ciddi şekilde tehdit ettiğini ifade ediyor. Yaşanan kirlilik drone ile kayda alınırken, ortaya çıkan görüntüler adeta bir çevresel felaketi gözler önüne seriyor.

KİRLİLİK RAHATSIZ EDİCİ BOYUTLARDA

Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkanı Hulusi Ketenci, bölgede ciddi bir çevre sorunu yaşandığını dile getirerek, “Pendik’te iki ayrı noktadan denize atık bırakılmaktadır. Görüntülerde de görüldüğü gibi kirlilik rahatsız edici boyutlarda. Yaklaşık 25 yıldır burada yaşıyorum. Son 5-6 yıldır bu sorun ciddi şekilde arttı. Yoğun bir koku var. Giderlerden atık suların denize boşaltıldığını düşünüyoruz. Deniz çok kötü kokuyor. Deniz altındaki canlılara yazık, günah. Denizlerimizi temiz tutmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.

DENİZ KİRLİLİĞİ HER YAĞMURDAN SONRA ARTIYOR

Bölgedeki bir diğer vatandaş Uğur Yağız, kirliliğin özellikle yağmur sonrası arttığını vurgulayarak, “Her yağmurdan sonra kirlilik ve koku fazlasıyla artıyor. Yetkililerin buna çözüm bulması gerekiyor. Denizin dibi eskiden 3-4 metre derinliğe kadar görünüyordu. Şimdi yarım metre altını görmek bile mümkün değil.” dedi.

Yerel halk, kirliliğin kaynağının tespit edilerek sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını ve denizin eski doğal temizliğine kavuşmasını talep ediyor.