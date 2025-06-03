Gündem

İstanbul Üniversitesi Rektörüne Soruşturma İddiası

istanbul-universitesi-rektorune-sorusturma-iddiasi

DENETLEME KURULU BAŞLATTIĞI İDDİALAR

Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) İstanbul Üniversitesi’nde mali ve idari işlemlerde usulsüzlük ile hukuk dışı uygulamalarla ilgili soruşturma başlatılacağına dair iddialar gündeme geldi. Bu bağlamda, rektör Zülfikar ve özel kalem müdürü Yusuf Yüceyaltırık’tan, belirlenen 10 ayrı başlık altında bilgi ve belgeler talep edildiği belirtiliyor.

SORUŞTURMA HAKKINDAKİ GÜNDEMİ KALDIRDI

Elde edilen bilgilere göre, YÖK’ün Zülfikar hakkında herhangi bir soruşturma başlatmadığı ortaya çıktı. Bu durum, konuyla ilgili tartışmaları daha da artırabiliyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Evden 4 Kamyonet Çöp Çıktı

Eskişehir'de, komşuların kötü koku şikayeti üzerine bir evden belediye ekipleri tarafından 4 kamyonet dolusu çöp tahliye edildi.
Gündem

Kritik Açık, Google Chrome Güncellemesi!

Google Chrome'da tespit edilen ciddi bir güvenlik açığı, milyonlarca kullanıcının güvenliğini tehlikeye attı. Şirket, sorunu hızla çözmek için çalışmalara başladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.