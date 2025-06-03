İstanbul Üniversitesi Rektörüne Soruşturma İddiası

DENETLEME KURULU BAŞLATTIĞI İDDİALAR

Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) İstanbul Üniversitesi’nde mali ve idari işlemlerde usulsüzlük ile hukuk dışı uygulamalarla ilgili soruşturma başlatılacağına dair iddialar gündeme geldi. Bu bağlamda, rektör Zülfikar ve özel kalem müdürü Yusuf Yüceyaltırık’tan, belirlenen 10 ayrı başlık altında bilgi ve belgeler talep edildiği belirtiliyor.

SORUŞTURMA HAKKINDAKİ GÜNDEMİ KALDIRDI

Elde edilen bilgilere göre, YÖK’ün Zülfikar hakkında herhangi bir soruşturma başlatmadığı ortaya çıktı. Bu durum, konuyla ilgili tartışmaları daha da artırabiliyor.