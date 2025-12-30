İstanbul ve Türkiye Genelinde Köprü Geçiş Ücretleri Artıyor

Yeni yılın ilk günü itibarıyla İstanbul ve ülke genelindeki köprü geçiş ücretlerinde önemli bir değişiklik yaşanacak. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan yeni tarifeye göre, otomobil geçiş ücretlerinde kayda değer artışlar meydana geldi. Bu çerçevede günlük seyahatlerin yanı sıra uzun mesafeli yolculukların da maliyetleri yükselmiş oluyor.

İSTANBUL KÖPRÜLERİNDE YENİ ÜCRETLER

İstanbul’un en yoğun kullanılan üç köprüsünde otomobiller için belirlenen tek yön geçiş ücretleri şu şekilde belirlenmiştir:

UZUN MESAFE SEYAHATLERDE MALİYET FIRLADI

Ancak dikkat çeken bir diğer artış, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri’nde gerçekleşti. Bu köprülerde otomobillerin geçiş ücreti, geçiş başına uygulanıyor. Çanakkale’ye gidiş-dönüş yapan bir sürücünün ödediği miktar ise 1.990 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu rakam, son dönemdeki akaryakıt fiyatları, ÖTV ve sigorta giderleri eklenince, araba ile gerçekleştiren uzun mesafeli yolculukların maliyetini ciddi anlamda artırıyor.