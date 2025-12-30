İstanbul ve Türkiye Genelinde Köprü Geçiş Ücretleri Artıyor

istanbul-ve-turkiye-genelinde-kopru-gecis-ucretleri-artiyor

Yeni yılın ilk günü itibarıyla İstanbul ve ülke genelindeki köprü geçiş ücretlerinde önemli bir değişiklik yaşanacak. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan yeni tarifeye göre, otomobil geçiş ücretlerinde kayda değer artışlar meydana geldi. Bu çerçevede günlük seyahatlerin yanı sıra uzun mesafeli yolculukların da maliyetleri yükselmiş oluyor.

İSTANBUL KÖPRÜLERİNDE YENİ ÜCRETLER

İstanbul’un en yoğun kullanılan üç köprüsünde otomobiller için belirlenen tek yön geçiş ücretleri şu şekilde belirlenmiştir:

UZUN MESAFE SEYAHATLERDE MALİYET FIRLADI

Ancak dikkat çeken bir diğer artış, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri’nde gerçekleşti. Bu köprülerde otomobillerin geçiş ücreti, geçiş başına uygulanıyor. Çanakkale’ye gidiş-dönüş yapan bir sürücünün ödediği miktar ise 1.990 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu rakam, son dönemdeki akaryakıt fiyatları, ÖTV ve sigorta giderleri eklenince, araba ile gerçekleştiren uzun mesafeli yolculukların maliyetini ciddi anlamda artırıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Sonrası Okul Tatili Beklentisi

İstanbul'da 2025 yılının son gününde etkili olan kar yağışı, okulların tatil edilip edilmeyeceği tartışmalarını başlattı. Vali Davut Gül, eğitim-öğretimin etkilenmeyeceğini duyurdu.
Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

İstanbul'da devam eden yağışlar, kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüştü.
Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

İstanbul'da süregelen yağışlar, kent merkezinin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüştü.
Gündem

Sacha Boey Krizinde Olayların Perde Arkası Açıklandı

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, teknik direktör Vincent Kompany ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iki aydır sahalardan uzak kalıyor.
Gündem

Oğuz Aydın Transferinde Detaylar Kesinleşti

CSKA Moskova, Oğuz Aydın'ı Fenerbahçe'ye kiralamak için zorunlu satın alma opsiyonu ile bir teklif yaptı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.