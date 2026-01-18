İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı’nda Müsavat Dervişoğlu Yeniden Başkan Seçildi

İYİ PARTİ’NİN YENİDEN GENEL BAŞKANI BELİRLENDİ

İYİ Parti’nin 4. Olağan Kurultayı’nda Müsavat Dervişoğlu, tekrar genel başkanlığa seçildi. Büyük Ankara Kongre Merkezi’nde düzenlenen kurultayda, Dervişoğlu’nun konuşmasının ardından mali rapor ve Genel İdare Kurulu (GİK) raporu oy birliğiyle kabul edildi. Kurultay sürecinde oluşan tüzük değişikliği komisyonunun önerileri doğrultusunda İYİ Parti tüzüğünün bazı maddelerinde değişiklik yapılmasıyla ilgili Başkanlık Divanı’na sunulan öneriler, delegelerin ortak oylamasıyla kabul edildi. Bu değişiklikle GİK üye sayısı 50’den 60’a yükseltildi. Tüzük değişikliğinin onaylanmasının ardından genel başkanlık seçim sürecine geçildi. Müsavat Dervişoğlu, tek aday olarak katıldığı seçimde 1 numaralı sandıktan oyunu kullandı ve geçerli 1180 delegenin oyunu alarak yeniden genel başkanlık görevini üstlendi.

DERVİŞOĞLU’NDAN VURGULU AÇIKLAMALAR

Dervişoğlu, yaptığı konuşmasında partinin eski genel başkanı Meral Akşener’e ve partideki tüm katkı sağlayanlara teşekkür etti. Küresel gelişmelere dikkat çeken Dervişoğlu, “Dünya, bir otoriterlik ve keyfilik açmazının pençesindedir. Bir tarafta Latin Amerika, Rusya, Uzak Asya’da yaşananlar, diğer yanda ise 25 yıldır millet ve devlet bağları zayıflayan, kimlik çatışmalarıyla dengesi bozulan Orta Doğu söz konusudur. Çünkü, büyük emperyal güçler dışarıdan meşruiyet yaratarak bağımlı iktidarlar oluşturdu. Netanyahu gibi azgın ve cüretkar katiller eliyle kan dökmeyi olağan kıldılar. Suriye’den Irak’a, Gazze’den İran’a ve elbette Türkiye’ye kadar, Iraklaşmak, Lübnanlaşmak ve Gazzeleşmek hedefleri doğrultusunda, emperyalizm açıkça suç işlemektedir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin temel değerlerinin TBMM’de tartışıldığını kaydeden Dervişoğlu, hem iç hem de dış gelişmelerin Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti’ni tehdit ettiğini vurguladı. İYİ Parti’nin parlamenter sistemin savunucusu olduğunu belirten Dervişoğlu, “Demokrasi tarihimiz, 200 yıllık deneyim bize bunu göstermektedir” dedi. Dervişoğlu, konuşmasının ardından İYİ Parti’ye katılan Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın’a parti rozeti takarak yeni üyeyi de genel kurula dahil etti.

