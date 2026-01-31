İzmir’de Baraj Su Seviyeleri Yeniden Yükseliyor

İzmir’de Su Seviyeleri Yükseliyor

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından sağlanan verilere göre, kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesi, geçen yıl aralık ayında yüzde 1’in altına düştükten sonra bu yıl ocak ayında yağan yağmurlar sayesinde yüzde 5,51 seviyesine yükseldi. Ancak, mevcut doluluk oranlarının, bir önceki yılın aynı dönemine oranla geride kaldığı ifade ediliyor. Tahtalı Barajı’ndaki aktif doluluk oranı, 31 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yüzde 15,09 olarak belirlendi.

İKİ BARAJ SUYU YENİDEN TOPLUYOR

2025 yılının son aylarında tamamen suyu tükenen Balçova ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajları, yeniden su almaya başladı. Balçova Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 26,54’e çıkarken, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda ise bu oran yüzde 27,38 olarak ölçüldü. Ürkmez Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 11,73 olarak kaydedilirken, bir önceki yıl aynı dönemde yüzde 70,19 olan Güzelhisar Barajı’nda su seviyesi bu yıl yüzde 43,37 olarak tespit edildi. Gördes Barajı’na ilişkin ise güncel bir doluluk verisi paylaşılmadı.

