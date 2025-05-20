İzmir’de Elektrik Kazası: Dava Ertelendi

İZMİR’DE ELEKTRİK FACİASI İLE İLGİLİ DAVADA DURUM

İzmir’de meydana gelen elektrik faciasında, 12 Temmuz 2024’te, Konak ilçesi Alsancak semtinde sağanak yağışın etkili olduğu bir gün, Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak açılan davanın celsesi, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Bu duruşmada tanıklar, sanıklar ve mağdur yakınları dinlendi.

SUÇSUZ GÖSTERİLEN KURUMLARA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Duruşmada, olayın sorumluluğunu üstlenen Ahmet Abi, “Yetkili firma 2019’dan beri elektrik kaçağını düzeltmemiş, gerekli onarımı yapmamıştır. Altyapı yapmak yerine insanların canını 1-2 milyon liraya aldırırız diyor” ifadelerini kullandı. Ahmet Abi, ayrıca İZSU’nun hastalıklı bakış açısını eleştirerek, “Mazgalların temizliği neden yapılmıyor? Burada vefat eden benim kızım değil, sizin çocuğunuz olabilirdi” dedi. Eleştirilerini sürdüren abi, “Görevinizi yapın, insanları öldürmeyin. Bu 2 kurum daha kaç kişiyi katledecek?” şeklinde konuştu.

BİLİR KİŞİ RAPORUNA YÖNELİK ŞÜPHELER

Tutuklu sanıklardan Arıza Onarım Müdürü Ali Külak da duruşmada, bilirkişi raporlarını sorguladı. Külak, “Altında imzam olmayan bir projenin imzacısı olarak gösterilmişim. Çekinmeseler o gün yağan yağmuru bile benim yağdırdığımı iddia edebilirlerdi” dedi. Bilirkişilerin saha ile ilgisinin olmadığı, olay yerini bile doğru tespit edemedikleri konusunda düşüncelerini dile getiren Külak, sürecin şeffaflıktan uzak olduğunu belirtti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu bulunan 11 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca, yeni bilirkişi raporunun reddine ve Özge Ceren Deniz’in kardeşlerinin mahkemeye müdahil olma talebinin kabulüne karar verildi. Mahkeme, tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında adli kontrol şartının kaldırılmasına da onay vererek, bir sonraki celsenin 17 Temmuz 2025 tarihine ertelenmesine hükmetti.