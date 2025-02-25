İzmir’de Oğul Babasını Sokak Ortasında Öldürdü

Olayın Gelişimi

İzmir’in Kınık ilçesine ait kırsal Yayakent Mahallesi meydanında bulunan bir kıraathanenin önünde, üç ay önce annesi vefat eden 25 yaşındaki A.M. ile 47 yaşındaki baba Metin Malgaz arasında bir tartışma yaşandı. Psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen A.M., tartışmanın büyümesiyle babası Metin Malgaz’a yanında bulunan tabancasıyla ateş açtı.

Kaçış ve Olay Yeri Müdahalesi

Ateş açıldıktan sonra Malgaz kanlar içinde yere düştü, oğlu A.M. ise olay yerinden kaçmaya çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Ekiplerin yaptığı incelemelerde Metin Malgaz’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yakalama ve Soruşturma Süreci

Olay sonrası kaçmaya çalışan A.M., kısa süre içinde jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından olaya dair başlatılan soruşturma devam ediyor.