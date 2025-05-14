İznik’e Gelen Hristiyanlar İçin Ziyaret

HRİSTİYAN DİN ADAMLARININ İZNİK ZİYARETİ

Hristiyan din adamlarının İznik’e gelmesinin ardında önemli bir sebep var. Bu durum, M.S 325 yılına dayanıyor. Roma İmparatoru 1. Constantinus, İznik konsilini toplayarak papalık makamını oluşturuyor. Konsilden 5 yıl sonra, yeni Roma şehrini kurarak İstanbul’u Roma’nın başkenti haline getiriyor. Ayrıca, Ayasofya kilisesinin inşasını da üstleniyor.

İZNİK’TE HİRISTİYANLIK KÖK SALDI

Hristiyanlığın resmi din olarak ilan edilmesinin ardından İmparator Theodosius, ikinci Konstantinopolis konsilini topluyor. İznik konsili ile birlikte Efes ve Kadıköy konsilleri de oldukça önemli. Bu konsiller, Hristiyanlık mezheplerinin tamamı tarafından benimseniyor. Antik çağ ve Erken Orta Çağ döneminde Hristiyanlık, İznik Hristiyanlığı olarak tanınıyor. Papa olarak seçilen 14. Leo’nun İznik’e ziyareti ise bu önemli konsilin 1700. yılı dolayısıyla gerçekleşiyor. Papa, eski mezhep ayrılıklarını azaltma çabası içinde.