Jeopolitik Riskler Doların Gücünü Yeniden Artırıyor

Jeopolitik risklerin artışı, döviz piyasalarında yeni gelişmelere yol açtı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri müdahaleleri sonrası güvenli limana olan talep yükselirken, daha önce değer kaybetmesi beklenen dolar, yeniden güç kazanma sinyalleri vermeye başladı. Bu çerçevede, ABD merkezli JPMorgan Chase, yatırım stratejisini gözden geçirerek dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

DOLARDA YENİ BEKLENTİLER BELİRGÜLEŞİYOR

Son dönemlerde piyasalarda doların küresel ölçekte değer kaybedeceği beklentileri öne çıkmışken, İran’daki savaş riskinin artmasıyla yatırımcıların güvenli liman arayışı hız kazandı. Bu durum, dolardaki zayıflama sürecini durdurabileceği yönündeki yeni analizleri gündeme getirdi. JPMorgan analistlerinin değerlendirmesine göre, tırmanan jeopolitik gerilim dolara olan talebi artırabilir; bunun sonucunda, mevcut tahminlerini güncellemeleri gerektiğini belirttiler.

EURO/DOLAR POZİSYONLARINDA RİSK UYARISI

Finans kurumunun yayınladığı raporda, özellikle Euro/Dolar paritesindeki uzun pozisyonların risk taşıdığına dikkat çekildi. Analistler, mevcut ekonomik şartların, bu tip işlemleri riskli kıldığını belirtirken yatırımcılara uzun pozisyonlarını kapatma tavsiyesinde bulundu. Rapor, savaşın küresel risk iştahını zayıflatması halinde doların yeniden güç kazanabileceğini ve bunun Euro/Dolar paritesinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini ifade etti.

BELİRSİZLİK PİYASALARA YENİ BİR HAVA KATTI

Uzmanlar, jeopolitik gelişmelerin kısa vadede fiyatlamalar üzerindeki etkisinin belirleyici olmaya devam edeceğini söylüyor. Orta Doğu’daki gerilimin gidişatı ise dolara olan yönelimi açısından kritik bir unsur olarak öne çıkıyor. Yatırımcıların bu süreçte yüksek volatiliteye karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtilirken, güvenli liman akımlarının döviz piyasasında dalgalanmayı artırabileceği uyarısı yapılıyor.