Jeopolitik Riskler Doların Gücünü Yeniden Artırıyor

jeopolitik-riskler-dolarin-gucunu-yeniden-artiriyor

Jeopolitik risklerin artışı, döviz piyasalarında yeni gelişmelere yol açtı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri müdahaleleri sonrası güvenli limana olan talep yükselirken, daha önce değer kaybetmesi beklenen dolar, yeniden güç kazanma sinyalleri vermeye başladı. Bu çerçevede, ABD merkezli JPMorgan Chase, yatırım stratejisini gözden geçirerek dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

DOLARDA YENİ BEKLENTİLER BELİRGÜLEŞİYOR

Son dönemlerde piyasalarda doların küresel ölçekte değer kaybedeceği beklentileri öne çıkmışken, İran’daki savaş riskinin artmasıyla yatırımcıların güvenli liman arayışı hız kazandı. Bu durum, dolardaki zayıflama sürecini durdurabileceği yönündeki yeni analizleri gündeme getirdi. JPMorgan analistlerinin değerlendirmesine göre, tırmanan jeopolitik gerilim dolara olan talebi artırabilir; bunun sonucunda, mevcut tahminlerini güncellemeleri gerektiğini belirttiler.

EURO/DOLAR POZİSYONLARINDA RİSK UYARISI

Finans kurumunun yayınladığı raporda, özellikle Euro/Dolar paritesindeki uzun pozisyonların risk taşıdığına dikkat çekildi. Analistler, mevcut ekonomik şartların, bu tip işlemleri riskli kıldığını belirtirken yatırımcılara uzun pozisyonlarını kapatma tavsiyesinde bulundu. Rapor, savaşın küresel risk iştahını zayıflatması halinde doların yeniden güç kazanabileceğini ve bunun Euro/Dolar paritesinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini ifade etti.

BELİRSİZLİK PİYASALARA YENİ BİR HAVA KATTI

Uzmanlar, jeopolitik gelişmelerin kısa vadede fiyatlamalar üzerindeki etkisinin belirleyici olmaya devam edeceğini söylüyor. Orta Doğu’daki gerilimin gidişatı ise dolara olan yönelimi açısından kritik bir unsur olarak öne çıkıyor. Yatırımcıların bu süreçte yüksek volatiliteye karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtilirken, güvenli liman akımlarının döviz piyasasında dalgalanmayı artırabileceği uyarısı yapılıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Beşiktaş Deplasmandaki Yenilmezlik Serisini Uzatıyor

Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde 10 maçlık deplasman yenilmezlik serisi ile 21 yıl aradan sonra önemli bir başarı elde etti. Takım, eski rekoru aşmayı hedefliyor.
Gündem

Trabzonspor’a Nwaiwu’dan Kötü Sakatlık Haberi Geldi

Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'nun sol uyluk iç kasında kanama ve ödem olduğunu duyurdu. Oyuncunun durumu, tedavi süreci için dikkatle takip edilecek.
Gündem

Körfez Tansiyonu Yükselirken Erdoğan Diplomasiye Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi yaptı. görüşmenin detayları hakkında bilgi verilmedi.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan İftar Programında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'daki sivil kayıplar nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti ve ateşkes için iletişimleri hızlandıracaklarını vurguladı. İran halkına başsağlığı diledi.
Gündem

Hamaney’in Eşi Mansure Hüceste Hayatını Kaybetti

Ağır yaralanan Mansure Hüceste Bakırzade, hastanede statüsü ağırlaşıp hayatını kaybetti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.