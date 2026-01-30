Galatasaray Ve Juventus Maç Tarihleri Belli Oldu

Galatasaray, UEFA’nın yaptığı açıklamaya dayanarak, Avrupa futbolunun en prestijli kulüpler düzeyindeki turnuvasının son 16 play-off aşamasında İtalyan takımı Juventus ile ilk maçını kendi sahasında 17 Şubat Salı günü saat 20.45’te gerçekleştirecek. Deplasmandaki rövanş karşılaşması ise 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00’te oynanacak.

İLK MAÇLARIN TAKVİMİ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçlarının programı şu şekilde belirlendi: 17 Şubat Salı günü, saat 20.45’te Galatasaray-Juventus, saat 23.00’te ise Monaco-Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund-Atalanta ve Benfica-Real Madrid karşılaşmaları yapılacak. 18 Şubat Çarşamba günü ise, saat 20.45’te Karabağ-Newcastle United, saat 23.00’te Club Brugge-Atletico Madrid, Bodo/Glimt-Inter ve Olympiakos-Bayer Leverkusen müsabakaları oynanacak.

RÖVANŞ MAÇLARININ PROGRAMI

Rövanş maçlarının takvimine göre 24 Şubat Salı günü, saat 20.45’te Atletico Madrid-Club Brugge, saat 23.00’te Bayer Leverkusen-Olympiakos, Inter-Bodo/Glimt ve Newcastle United-Karabağ karşılaşmaları yapılacak. 25 Şubat Çarşamba günü, saat 20.45’te Atalanta-Borussia Dortmund, saat 23.00’te ise Juventus-Galatasaray, Paris Saint-Germain-Monaco ve Real Madrid-Benfica maçları gerçekleştirilecek.