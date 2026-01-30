Trabzonspor’un Otobüsüne Antalya’da Taşlı Saldırı

trabzonspor-un-otobusune-antalya-da-tasli-saldiri

Trabzonspor, Antalya’da takım otobüsüne yönelik taşlı bir saldırı gerçekleştiğini açıkladı.

TAŞLI SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ

Kamuoyuna yönelik yapılan açıklamada, “KINIYORUZ! Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor deplasmanı dönüşünde Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın aracına yönelik gerçekleştirilen eylemin ardından, bu kez de Hesapcom Antalyaspor ile yapılacak maça doğru giden takım otobüsümüze taşlı saldırı düzenlenmiştir.” denildi. Açıklamada, art arda yaşanan bu üzücü olayların kabul edilemez bir aşamaya ulaştığı vurgulandı.

FAİLLERİN TEŞHİSİ BEKLENİYOR

Yapılan açıklamanın devamında, “Kulübümüze yönelik bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde kınıyor; faillerin bir an önce tespit edilerek gereken cezaları almalarını bekliyoruz.” ifadeleri yer aldı. Trabzonspor’un, kamuoyuna duyurusu dikkat çekici bir içerik taşıyor.

