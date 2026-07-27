Fenerbahçe, Johnny Juzang’ı Transfer Etti

Spor
Gülümseyen bir genç adam, Fenerbahçe logosu arka planda
Fenerbahçe, Johnny Juzang ile yeni sezon için anlaşma sağladığını duyurarak, oyuncuya başarılar diledi.
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ABD’li guard Johnny Juzang ile 2026-27 sezonunda forma giymesi için resmi anlaşma sağladı ve kulüp, bu transferin hayırlı olmasını diledi. Açıklamada, anlaşmanın hem kulübe hem de oyuncuya hayırlı olması temenni edildi. Juzang’a çubuklu formayla başarılar dilendi.

KOLEJ LİGİ’NDE YILDIZLAŞTI

Johnny Juzang, Amerika Kolej Ligi’nde Kentucky ve UCLA formaları giydi. 2021 yılında UCLA ile 22.8 sayı ortalaması yakaladı. Bu performansla turnuvanın en iyi takımına seçildi. 2021-2022 sezonunda takımının en skorer ismi oldu. Pac-12 Konferansı’nın ilk takımında yer aldı.

NBA KARİYER VE REKOR

Kolej kariyerinin ardından 2022’de Utah Jazz ile ilk NBA kontratını imzaladı. 7 Nisan 2024’te Golden State Warriors’a 27 sayı attı. Bu performansla NBA kariyer rekorunu kırdı. 2025’te Minnesota Timberwolves’a transfer oldu.

ZENİT ST. PETERSBURG PERFORMANSI

28 Şubat 2026’da VTB Ligi ekibi Zenit St. Petersburg ile sözleşme imzaladı. 2025-2026 sezonunda 17 maça çıktı. 14.0 sayı, 2.4 ribaund ve 1.9 asist ortalamaları yakaladı.

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