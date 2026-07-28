Johnson & Johnson 76 Bin Davada 5,5 Milyar Dolara Uzlaştı

Johnson & Johnson, federal ve eyalet mahkemelerinde süren yaklaşık 76 bin yumurtalık kanseri talk davasının çözümü için davacı avukatlarıyla anlaştı. Anlaşma kapsamında toplam 5,5 milyar dolar ödenecek. Ödemenin 2027’de başlaması planlanıyor.

UZLAŞMA İÇİN DAVACI KATILIMI ŞARTI

Uzlaşmanın yürürlüğe girmesi için taleplerin en az yüzde 95’ini temsil eden davacılar sürece katılmalı. Mahkeme şirket lehine karar verdi. Davacı taraf talk ürünlerinin kansere yol açtığını kanıtlayamadıklarını kabul etti.

5,5 MİLYAR DOLARLIK ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANDI

Şirket toplam 5,5 milyar dolar ödeyecek. İlk ödeme 2027’de en fazla 3 milyar dolar olacak. 2028 yılından önce ek ödeme yapılmayacak.

15 YILLIK DAVA SÜRECİNİN SONU HEDEFLENİYOR

Bu adımla şirket aleyhine yaklaşık 15 yıldır devam eden davalar nihai olarak sonuçlandırılacak.

TALK BAZLI ÜRÜN SATIŞINA SON VERİLDİ

Johnson & Johnson 2023’te talk bazlı bebek pudrasının dünya genelindeki satışını durdurdu. Şirket araştırmaların talkın güvenli olduğunu gösterdiğini savunuyor. Talk asbest içermiyor ve kansere yol açmıyor iddiasında bulunuyor.