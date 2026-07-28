Johnson & Johnson 76 Bin Davada 5,5 Milyar Dolara Uzlaştı

Dünya
Johnson & Johnson logosu bir binanın dış cephesinde görünmekte
Johnson & Johnson, yumurtalık kanseri davaları için 5,5 milyar dolarlık bir uzlaşma sağladı ve davaların sonuçlanması hedefleniyor.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Johnson & Johnson, federal ve eyalet mahkemelerinde süren yaklaşık 76 bin yumurtalık kanseri talk davasının çözümü için davacı avukatlarıyla anlaştı. Anlaşma kapsamında toplam 5,5 milyar dolar ödenecek. Ödemenin 2027’de başlaması planlanıyor.

UZLAŞMA İÇİN DAVACI KATILIMI ŞARTI

Uzlaşmanın yürürlüğe girmesi için taleplerin en az yüzde 95’ini temsil eden davacılar sürece katılmalı. Mahkeme şirket lehine karar verdi. Davacı taraf talk ürünlerinin kansere yol açtığını kanıtlayamadıklarını kabul etti.

5,5 MİLYAR DOLARLIK ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANDI

Şirket toplam 5,5 milyar dolar ödeyecek. İlk ödeme 2027’de en fazla 3 milyar dolar olacak. 2028 yılından önce ek ödeme yapılmayacak.

15 YILLIK DAVA SÜRECİNİN SONU HEDEFLENİYOR

Bu adımla şirket aleyhine yaklaşık 15 yıldır devam eden davalar nihai olarak sonuçlandırılacak.

TALK BAZLI ÜRÜN SATIŞINA SON VERİLDİ

Johnson & Johnson 2023’te talk bazlı bebek pudrasının dünya genelindeki satışını durdurdu. Şirket araştırmaların talkın güvenli olduğunu gösterdiğini savunuyor. Talk asbest içermiyor ve kansere yol açmıyor iddiasında bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Daha Ucuz Olduğu İçin Gemiye Yerleştiler

ABD vatandaşı Libby Rome ve eşi Dan Rome, üç yıl önce kara hayatını tamamen terk ederek yolcu gemilerinde sürekli yaşamaya başladı. Evlerini, arabalarını ve eşyalarını satan çift, yaşamlarını iki bavul ve bilgisayar çantalarına sığdırdı.
Manşet

Restoran ve Kafelerde Ek Ücret Uyarısı

Ticaret Bakanlığı, vatandaşları alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde sık karşılaşılan uygulamalara karşı uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.
Manşet

Yargıtay, Bakma Sözüne Uymayan Torunun Tapusunu İptal Etti

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, ölünceye kadar bakma sözleşmesine aykırı davranan torun nedeniyle açılan davada dedeyi haklı bularak emsal nitelikte bir karara imza attı ve tapu iptali talebini kabul etti. Yaşlı dede, eşini kaybettikten sonra torununa arsa vermişti.
Manşet

Eşini Kızının Gözü Önünde Katletti

40 yaşındaki Hatice Mine Kocamaz, Adana'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi. Olay, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde 25 Temmuz gecesi yaşandı.
Manşet

Japonya’da 7,1 Büyüklüğünde Deprem

Japonya'nın Kyushu Adası'ndaki Kumamoto eyaletinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.