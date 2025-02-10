Jose Mourinho’dan Galatasaray Hakkında Paylaşım

TEKNİK DİREKTÖRDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor’un maçtan çekilmesi sonucu kalan Galatasaray – Adana Demirspor karşılaşmasının ardından bir paylaşım yaptı. Süper Lig’in 23. haftasında gerçekleşen bu maç, konuk ekip Adana Demirspor’un sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı.

MOURINHO’NUN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından, Portekizli teknik adam Jose Mourinho, kişisel sosyal medya hesabında Galatasaray’ın Dries Mertens ile yaratmış olduğu pozisyonu paylaştı. Bu paylaşım, futbol camiasının dikkatini çekti ve sosyal medyada ilgi gördü.