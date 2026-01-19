Kabine Toplantısında Ele Alınacak Kritik Konular

Bugün Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında toplanacak Kabine toplantısında Türkiye’nin geleceğini etkileyecek kritik konuların ele alınacağı bildiriliyor.

SURİYE’DE OLUŞAN TABLO

Toplantının gündeminde, ülke gündemiyle birlikte dış politikanın sıcak gelişmeleri de yer alıyor. Özellikle Suriye’deki ordunun YPG’ye karşı elde ettiği kazanımlar ve bu süreçte ortaya çıkabilecek yeni durumlar ön planda tutulacak. Ayrıca, Türkiye’de devam eden Terörsüz Türkiye projesinin mevcut durumu ve izlenecek stratejiler de değerlendirilmesi beklenen konular arasında.

GAZZE’DEKİ BARİŞ KURULU DAVETİ

Kabine toplantısında, Gazze’de yaşanan çatışmaların ardından, geçiş dönemi için oluşturulacak Barış Kurulu hakkında ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı mektup da ele alınacak. Trump, Erdoğan’ı “Barış Kurulu Kurucu Başkanı” olarak davet ederken, Türkiye’nin bu yapıdaki rolü ve Gazze’nin yeniden inşası sürecindeki insani yardımlar gibi meseleler de görüşülecek.

ENFLASYONLA MÜCADELE STRATEJİLERİ

Ülkenin en ciddi sorunlarından biri olan enflasyonla mücadelenin yanı sıra, vatandaşın alım gücünü artırmaya yönelik atılacak adımlar ve istihdamın desteklenmesi için öneriler Kabine toplantısında masaya yatırılacak.

SANAL BAHİS VE SUÇLA MÜCADELE

Erdoğan’ın son açıklamalarıyla başlayan sanal bahis ve kumar meselesine dair hazırlanan eylem planı da toplantının gündeminde yer alıyor. Bununla birlikte, gençlerin suç mağduru olmasıyla ilgili durumlar ve yürütülen operasyonlar hakkında alınabilecek yeni önlemler de tartışılacak.