Kadın İstihdamını Artırmaya Yönelik Yeni Destek Paketleri

Türkiye’de işsizlik oranı 2025 yılında yüzde 7,7 ile son 20 yılın en düşük seviyesine gerileyerek önemli bir başarıya imza atarken, kadınlarda da işsizlik oranı yüzde 10,5’e düşerek 154 ayın en düşük düzeyine ulaştı. Bu olumlu duruma rağmen, hükümet kadınların iş gücüne katılım oranını artırmak için yeni destek paketlerini devreye almaya hazırlanıyor.

KADIN İŞSİZLİĞİNDE TARİHİ DÜŞÜŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, işsizlik oranı son 32 aydır tek haneli seviyelerde seyrediyor. Kadın işsizliği ise Mart 2013’ten bu yana ilk kez yüzde 10,5 seviyesine gerileyerek dikkat çekiyor. Kadınların iş gücüne katılım oranı ise yüzde 35,5 olarak belirlendi.

KREŞ SEFERBERLİĞİ VE DOĞUM İZNİ YENİLİKLERİ

Kadınların istihdamda kalmasını desteklemek adına kreş ve gündüz bakımevi uygulamaları öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. 18 yaş ve üzerindeki kadınların yeni istihdamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) desteği sağlanırken, kreş hizmeti sunan işverenlerin bu faaliyetlerden elde ettikleri gelirlerin vergi muafiyeti kapsamına alınması sağlanıyor. Ayrıca, ücretli doğum izninin süresinin 16 haftadan 24 haftaya, babalık izninin de 10 günden 16 güne çıkarılması yönünde düzenlemelerin sonuçlanması bekleniyor.

POZİTİF AYRIMCILIK VE ESNEK ÇALIŞMA YAKLAŞIMLARI

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi çerçevesinde, 66 aydan küçük çocuğa sahip kadınların istihdamına 6 aya kadar destek sağlıyor. Bu projede işverenlere ücret, sigorta primi ve vergi desteği sunuluyor. Bununla birlikte uzaktan ve esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında, kadınların iş ve aile yaşamını dengede tutmalarını sağlayacak yeni çalışma modelleri tartışıldı. Ülke genelinde kreşlerin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

FİNANSAL VE DİJİTAL OKURYAZARLIK DESTEĞİ

Kadınların iş gücüne katılımını artırmayı hedefleyen girişimcilik, finansal ve dijital okuryazarlık ile kooperatifçilik alanlarındaki programların kapsamı genişletiliyor. Emek yoğun sektörlerde istihdamı destekleyecek yeni uygulamaların yıl içinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

UZMANLARDAN KALICI ARTIŞ UYARISI

TOBB ETÜ İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Talha Yalta, işsizliğin tek haneli seviyelerde seyretmesinin olumlu olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını vurguladı. Kadınların iş gücüne katılımının kalıcı artış için kritik olduğuna dikkati çeken Yalta, kreş ve bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi, mesleki eğitimlerin yaygınlaştırılması ve esnek çalışma modellerinin güvenceli hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Toğay ise, istihdam artışında verimlilik vurgusu yaparak, kreşlerin yaygınlaşmasının kadınların çalışmalarının ekonomik maliyetlerini düşüreceğini ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacağını belirtti.