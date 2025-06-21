Kadir Canpolat, Abisi Tarafından Vuruldu

GENEL BAŞKANIN ÖLDÜRÜLMESİ

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Çayırdüzü Mahallesi’nde Kadir Canpolat ile ağabeyi M. Canpolat arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat’a silahla ateş etti.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Ağır şekilde yaralanan Kadir Canpolat, ambulansla Horasan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından M. Canpolat, jandarma tarafından gözaltına alındı.

KADİR CANPOLAT’IN HAYATI

1980 yılında Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Çayırdüzü köyünde doğan Kadir Canpolat, ilk öğrenimini Erzurum Merkez Abdurrahman Şerif Bey İlkokulu’nda tamamladı. Orta ve lise eğitimini Merkez Mecidiye İmam Hatip Lisesi’nde aldı. İmam Hatip eğitimi sırasında Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları ile tanıştı ve milli görüş hareketinde çeşitli faaliyetlere katıldı. Üniversitede Güzel Sanatlar Müzik bölümüne kayıt yaptırdı ve burada başarılı oldu. Askerliğini İstanbul Harem 1. Ordu Selimiye Kışlası’nda moral ekibi olarak tamamladı.

2005 yılında hayalindeki teşkilat olarak Osmanlı Ocakları dergisini çıkararak toplumsal olaylara müdahil oldu. Aslen Rize-Hemşinli olan Canpolat, bu bölgedeki Osmanlı varlığından gelen bir ailenin torunu olarak, merhum Molla Mevlüt dedesinden esinlenerek Osmanlı Ocakları’nı kurdu. Erdoğan’ın Erzurum mitinginde yaptığı “yeşil üç hilal bizim ecdadımızı temsil ediyor” açıklamasıyla geniş bir ilgi alanı elde etti.

Müzik eserleri oluşturabilen Kadir Canpolat, üfleme enstrümanları çalabiliyordu. “Zincire vurulmuş altı asırlık yiğit” adlı kitabın yazarı olan Canpolat, aynı zamanda astronomi, paraşüt atlama, masa tenisi, kayak, boks, voleybol, basketbol ve futbol gibi birçok spor dalıyla ilgileniyordu. Arapça, İngilizce ve Rusça dillerini iyi derecede konuşabilen Kadir Canpolat, Osmanlı Ocakları Kadın Kolları Genel Başkanı Ebru Canpolat ile evli ve dört çocuk babasıydı.