Kadir İnanır’a Ziyaret ve Tedavi Süreci Devam Ediyor

KADİR İNANIR’IN HASTANEDEN HABERLERİ

Beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, 4 ay süren yoğun bakım tedavisinin ardından normal odaya alınmış ve 2024’te taburcu olmuştu. Tedavi süreci halen devam eden ünlü oyuncuyu Canan Kaftancıoğlu ziyaret etti.

KADİR İNANIR’A ZİYARET

Canan Kaftancıoğlu, geçtiğimiz günlerde İnanır’ı ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına poz vererek Kadir İnanır’la birlikte olduğu bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafın altına, “Kadir İnanır’la fotoğraf paylaşabiliriz artık. Hem de ayakta. Bir hekim olarak; bu fotoğrafın Kadir İnanır inadı ve kararlılığının sonucu olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. O her anlamda Kadir İnanır” notunu düştü.

FİZİK TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Kadir İnanır, geçtiğimiz temmuz ayında akciğerinde enfeksiyon nedeniyle başka bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık bir yıldır süren fizik tedavi süreci boyunca ünlü isimler usta oyuncuyu yalnız bırakmamaktadır.