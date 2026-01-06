Kadir İnanır’a Ziyaret ve Tedavi Süreci Devam Ediyor

kadir-inanir-a-ziyaret-ve-tedavi-sureci-devam-ediyor

KADİR İNANIR’IN HASTANEDEN HABERLERİ

Beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, 4 ay süren yoğun bakım tedavisinin ardından normal odaya alınmış ve 2024’te taburcu olmuştu. Tedavi süreci halen devam eden ünlü oyuncuyu Canan Kaftancıoğlu ziyaret etti.

KADİR İNANIR’A ZİYARET

Canan Kaftancıoğlu, geçtiğimiz günlerde İnanır’ı ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına poz vererek Kadir İnanır’la birlikte olduğu bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafın altına, “Kadir İnanır’la fotoğraf paylaşabiliriz artık. Hem de ayakta. Bir hekim olarak; bu fotoğrafın Kadir İnanır inadı ve kararlılığının sonucu olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. O her anlamda Kadir İnanır” notunu düştü.

FİZİK TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Kadir İnanır, geçtiğimiz temmuz ayında akciğerinde enfeksiyon nedeniyle başka bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık bir yıldır süren fizik tedavi süreci boyunca ünlü isimler usta oyuncuyu yalnız bırakmamaktadır.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gümrüksüz Alışveriş Dönemi Resmi Olarak Sona Erdi

Yurt dışından yapılan gümrüksüz alışverişteki 30 Euro limiti kaldırıldı ve bu uygulama son buldu. Artık yurt dışı alışverişleri gümrük vergisine tabi olacak.
Gündem

Samsun’da Cinsel Taciz İddialarında 4 Gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı ve taciz iddiaları üzerine 4 kişi gözaltına alındı.
Gündem

BES’te Devlet Katkısı Oranı Yüzde 20’ye Düştü

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki devlet katkısı oranı, %30'dan %20'ye indirildi. Bu değişiklik, emeklilik planlamalarında önemli bir etki yaratabilir.
Gündem

Osmaniye’de Hemzemin Geçitte Tren ile Otomobil Çarpıştı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı. Kazada maddi hasar oluştu.
Gündem

Bafra’da Apartman Girişinde Cansız Bedeni Bulundu

Samsun'da apartman girişinde ölü halde bulunan kişinin, darp sonucunda yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.