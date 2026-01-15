Kağıthane’de Çete Savaşı: 37 Kurşunla Cinayet

İSTANBUL’DA SİLAHLI SALDIRI: BİR GENCİN HAYATI KAYBOLDU

İstanbul Kağıthane’de Burak Tunçel (25), aracına binerken, otomobilde bekleyen 3 saldırgandan 2’si tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay sırasında 37 merminin ateşlendiği ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tunçel’in, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi. Saldırganların kaçış anları cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

SALDIRI SAAT 11.30’DA GERÇEKLEŞTİ

Olay, Hamidiye Mahallesi’nde saat 11.30 civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burak Tunçel, 34 HUB 246 plakalı aracına binerken çevrede bekleyen saldırganlardan 2’si otomatik silahlarla üzerine ateş açtı. Saldırganlar, 37 mermi sıktıktan sonra geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Olay sonrası ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde yapılan Tunçel, ambulansla hastaneye kaldırıldı; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DELİLLER TOPLANIYOR

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının yaşandığı yerde detaylı bir çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Tunçel’in aracına isabet eden çok sayıda mermi izi tespit edildi. Olay yerindeki kovanlar, delil torbalarına konularak incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Saldırganları yakalamak için polis ekipleri, soruşturmalarını sürdürmektedir. Tunçel’in aracı ise çekici yardımıyla emniyetin otoparkına taşındı.

MASKELİ SALDIRGANLAR KAMERADA

Silahlı saldırı sırasında ve sonrasında yaşananlar cep telefonu görüntülerine yansıdı. Saldırganların ateş açtıktan sonra bekledikleri araca binerek kaçış anları, kamerada görüntülendi. Ayrıca, maskeli oldukları görülen saldırganların park halindeki siyah bir araca binerek olay yerinden uzaklaştığı da güvenlik kameralarına yansıdı.

ÇETE SAVAŞI İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Gazeteci Hatice Aksu, saldırının arka planında çete savaşlarının olduğunu öne sürdü. Olayın, Gündoğmuşlar çetesinin rakip Anacur çetesine yönelik bir infaz saldırısı olduğu iddia edildi. Söz konusu çeteler arasındaki çatışmaların İstanbul’un yoğun bölgelerinde devam ettiği belirtiliyor.