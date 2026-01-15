Kağıthane’de Çete Savaşı: 37 Kurşunla Cinayet

kagithane-de-cete-savasi-37-kursunla-cinayet

İSTANBUL’DA SİLAHLI SALDIRI: BİR GENCİN HAYATI KAYBOLDU

İstanbul Kağıthane’de Burak Tunçel (25), aracına binerken, otomobilde bekleyen 3 saldırgandan 2’si tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay sırasında 37 merminin ateşlendiği ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tunçel’in, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi. Saldırganların kaçış anları cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

SALDIRI SAAT 11.30’DA GERÇEKLEŞTİ

Olay, Hamidiye Mahallesi’nde saat 11.30 civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burak Tunçel, 34 HUB 246 plakalı aracına binerken çevrede bekleyen saldırganlardan 2’si otomatik silahlarla üzerine ateş açtı. Saldırganlar, 37 mermi sıktıktan sonra geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Olay sonrası ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde yapılan Tunçel, ambulansla hastaneye kaldırıldı; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DELİLLER TOPLANIYOR

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının yaşandığı yerde detaylı bir çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Tunçel’in aracına isabet eden çok sayıda mermi izi tespit edildi. Olay yerindeki kovanlar, delil torbalarına konularak incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Saldırganları yakalamak için polis ekipleri, soruşturmalarını sürdürmektedir. Tunçel’in aracı ise çekici yardımıyla emniyetin otoparkına taşındı.

MASKELİ SALDIRGANLAR KAMERADA

Silahlı saldırı sırasında ve sonrasında yaşananlar cep telefonu görüntülerine yansıdı. Saldırganların ateş açtıktan sonra bekledikleri araca binerek kaçış anları, kamerada görüntülendi. Ayrıca, maskeli oldukları görülen saldırganların park halindeki siyah bir araca binerek olay yerinden uzaklaştığı da güvenlik kameralarına yansıdı.

ÇETE SAVAŞI İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Gazeteci Hatice Aksu, saldırının arka planında çete savaşlarının olduğunu öne sürdü. Olayın, Gündoğmuşlar çetesinin rakip Anacur çetesine yönelik bir infaz saldırısı olduğu iddia edildi. Söz konusu çeteler arasındaki çatışmaların İstanbul’un yoğun bölgelerinde devam ettiği belirtiliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İzmir Ekonomi Üniversitesindeki Oylama Skandalı Gelişmeleri

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde bir öğrencinin, 2001'den itibaren kayıtlı kız öğrencilerin fotoğraflarını kullanarak oylama düzenlediği ortaya çıktı. Tutuklanan öğrenci ifadesinde detayları paylaştı.
Gündem

ABD’nin İran’a Olası Askeri Müdahale Planı Gündemde

ABD basını, ülkedeki askeri kaynaklara dayandırarak, İran’a yönelik saldırının günlerde gerçekleştirilebileceğini öne sürdü. Pentagon, Trump'a kısıtlı askeri seçenekler sundu.
Gündem

Olaylı Derbi Davasında Hapis Cezası Açıklandı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası verilen cezalar açıklandı; Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu beş kişi, 1 yıl 4 ay hapis cezası aldı.
Gündem

Benzin Ve Motorine Yeni Zam Haberi Geldi

Benzin ve motorin fiyatlarına bu gece ve cumartesi zam yapılması öngörülüyor; benzine 1,61 TL, motorine ise 1,60 TL ekleme planlanıyor.
Gündem

İstanbul’da Çete Savaşları: Burak Tunçel Hayatını Kaybetti

İstanbul Kağıthane'de iki çete arasında meydana gelen silahlı saldırıda 25 yaşındaki Burak Tunçel hayatını kaybetti. Olayın nedeninin husumet olduğu belirtiliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.