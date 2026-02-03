Ordu’da Patpat Aracı Fındık Bahçesine Düştü

ordu-da-patpat-araci-findik-bahcesine-dustu

KAZA AŞIJKLI ÇAKILLI MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Kaza, ilçenin Aşıklı Çakıllı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, E.B. (20) yönetimindeki tarım aracı, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik yükseklikten fındık bahçesine yuvarlandı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARDAN İHBAR GELDİ

Olayın olduğu sırada çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede araçta yolcu olarak yer alan Adem Öztürk’ün (45) yaşamını yitirdiğini tespit etti.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

Kaza sonrasında yaralanan sürücü E.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

