Asi Nehri’nde Kaybolan Genç İçin Arama Süreci Devam Ediyor

Olay, Defne ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi’ndeki arıtma tesisi yakınlarında gerçekleşti. Asi Nehri’ne düşen Berkan Karakaya, akıntıya kapılarak kayboldu. Mesai arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, olay yerine AFAD, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SU ÜSTÜ VE SU ALTINDAKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Akşam saatlerinde kaybolan şahsın bulunması için hem su altında hem de su üstünde arama çalışmalarına devam ediliyor. Şiddetli yağışla birlikte yürütülen faaliyetlerde, ekiplerin nehir içerisindeki sazlık alanlar dahil olmak üzere geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdiği bildiriliyor.

