Tarsus’tan Mersin’e Yola Çıkan Araç Yaya Grubuna Çarptı

Edinilen bilgilere göre, saat 20.45 civarında Tarsus yönünden Mersin’e doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 33 ATE 039 plakalı araç, Akdeniz ilçesindeki Çilek Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Bekirde Kavşağı’nda yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan kalabalık bir yaya grubuna çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonucunda 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, tedavi gören 3 yaralının durumunun ise devam ettiği öğrenildi. Kazanın ardından otomobilin sürücüsü gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

OLAY YERİNE YETKİLİLER GİTTİ

Mersin Valisi Atilla Toros ile İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, olay yerine giderek yetkililerden durum hakkında bilgi aldı. Vali Toros, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, kazanın saat 20.45 civarında gerçekleştiğini ifade ederek, “Akdeniz ilçemiz Bekirde Kavşağı’nda meydana gelen bir trafik kazası ihbarı aldık.