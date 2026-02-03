Tarsus’tan Mersin’e Yola Çıkan Araç Yaya Grubuna Çarptı

tarsus-tan-mersin-e-yola-cikan-arac-yaya-grubuna-carpti

Edinilen bilgilere göre, saat 20.45 civarında Tarsus yönünden Mersin’e doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 33 ATE 039 plakalı araç, Akdeniz ilçesindeki Çilek Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Bekirde Kavşağı’nda yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan kalabalık bir yaya grubuna çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonucunda 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, tedavi gören 3 yaralının durumunun ise devam ettiği öğrenildi. Kazanın ardından otomobilin sürücüsü gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

OLAY YERİNE YETKİLİLER GİTTİ

Mersin Valisi Atilla Toros ile İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, olay yerine giderek yetkililerden durum hakkında bilgi aldı. Vali Toros, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, kazanın saat 20.45 civarında gerçekleştiğini ifade ederek, “Akdeniz ilçemiz Bekirde Kavşağı’nda meydana gelen bir trafik kazası ihbarı aldık.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Şırnak’ta Yoğun Kar Yağışı Çığ Düşmesine Neden Oldu

Beytüşşebap'ta çığ düşüşü, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi ve bu anlar sosyal medyada ilgi gördü.
Gündem

Ordu’da Patpat Aracı Fındık Bahçesine Düştü

Çaybaşı ilçesinde tarım aracı olan "patpat" fındık bahçesine devrildi. Kaza sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
Gündem

Kamyonet Arızası Nedeniyle Eylem Gerçekleştirildi

Adana'da bir şoför, 101 bin kilometreye ulaşan kamyonetinin motorunun arızalanmasının ardından aracı satıcı firmanın önünde vinçle asarak protesto gerçekleştirdi.
Gündem

Malatya-Ankara Karayolu’nda Trafik Kazası: 5 Yaralı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında çarpışan iki otomobil sonucunda beş kişi yaralandı. Olayın detaylarına ilişkin incelemeler devam ediyor.
Gündem

Edremit’te Kokoreç Dükkanına Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Edremit'teki bir kokoreç dükkanına gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay, bölgedeki güvenliği sarstı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.