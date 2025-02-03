Kar Nedeniyle Uçuşların %10’u İptal Edilecek

KENTTE SOĞUK HAVA DALGASI BEKLENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, kenti etkisi altına alacak olan soğuk hava dalgasının 3 Şubat’ta başlayacağı uyarısı yapıldı. Ayrıca, 5-6 Şubat tarihleri arasında kar yağışının olabileceği ve buna bağlı olarak buzlanma ile don riski nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.

UÇUŞLARDA İPTAL OLACAK

Bu uyarılar sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 5-6 Şubat tarihlerinde uçuşların yüzde 10’unun iptal edileceği açıklandı. Açıklamada, “Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.” denildi.