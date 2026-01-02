Kara Yollarında 58 Bin 246 Trafik Levhası Kaldırıldı

kara-yollarinda-58-bin-246-trafik-levhasi-kaldirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelinde kara yollarında hız sınırlarını belirleyen işaretlemelerin sadeleştirilmesi ve yeknesaklığın sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu kapsamda yürütülen çalışmaların önemini vurguladı.

TRAFİK LEVHALARI STANDARDİZE EDİLİYOR

Uraloğlu, “Kara Yollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık” konulu genelgenin resmi olarak yayımlandığını hatırlatarak, Ulaştırma ve Altyapı ile İçişleri bakanlıkları arasında bu konuya dair bir protokol imzalandığını kaydetti. Protokol çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarla, trafik işaret levhalarının “mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalı” prensibiyle standardize edildiğini ifade etti.

KGM’NİN SORUMLULUK ALANIK 58 BİN 246 LEVHA KALDIRILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda gerçekleştirilen çalışmalara değinen Uraloğlu, birinci öncelik olarak, günlük ortalama trafiği 10 bin ve üzerinde olan 14 bin 590 kilometrelik devlet ve il yollarındaki çalışmaların 31 Ağustos itibarıyla tamamlandığını belirtti. İlk etapta 19 bin 61 levha için düzenlemeler yapıldığını açıklayan Uraloğlu, 1 Eylül itibarıyla kalan 53 bin 989 kilometrelik yol ağında bölge müdürlükleri tarafından yeni çalışmaların başlatıldığını aktardı. Sürecin tamamlanmasıyla, KGM’nin sorumluluk alanı içindeki 58 bin 246 levhanın kaldırıldığını belirten Uraloğlu, kaldırılan işaretlemelerin yüzde 60’ını oluşturan 35 bin 247 hız levhasının uygulamasının sonlandırıldığını, bu sayede toplam 68 bin 579 kilometrelik yol ağındaki çalışmaların tamamlandığını vurguladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İPhone 17 Pro ve Pro Max Ses Sorunları Rapor Edildi

Apple'ın iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri, şarj sırasında hoparlörlerden gelen statik gürültü sorunuyla dikkat çekiyor.
Gündem

Engelli Ve Eski Hükümlü Destekleri Artırıldı

Engelli bireylerin kendi iş yerlerini açmaları için hibe desteği 735 bin liraya, eski hükümlülerin iş hayatına dönüşü için ise 550 bin liraya yükseltildi.
Gündem

Diyarbakır’da Kaygan Yolda Yolcu Otobüsü Devrildi 6 Yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar araştırılıyor.
Gündem

Karlı Hava Şartları Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Iğdır ve Tunceli'de kötü hava şartları sebebiyle 1995 yerleşim yerine ulaşım mümkün olmuyor.
Gündem

Suriye’de SDG Krizi Derinleşiyor: Dikkat Çeken Açıklama

MHP'li Yıldız, PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG/SDG'ye 10 Mart Mutabakatı süresinin sona erdiğini ifade ederek, mutabakatta belirlenen şartlara uyulmasının önemini vurguladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.