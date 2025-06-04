Karekod Zorunluluğu 28 Temmuz Başlıyor

DÜNYA GIDA GÜVENİLİRLİĞİ GÜNÜ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen Dünya Gıda Güvenilirliği Etkinliği’nde, 7 Haziran’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla Dünya Gıda Güvenilirliği Günü olarak kutlandığını belirtti.

KAREKOD ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR

Yumaklı, gıda işletmelerinde son denetim tarihine ulaşım için hayata geçirdikleri karekod uygulamasını anımsatarak, Tarım Cebimde uygulaması sayesinde vatandaşların bu kontrolleri gerçekleştirebileceğini söyledi. İşletmelere ait denetim sonuçlarının uygulamada gösterileceğini kaydeden Yumaklı, “Gıdada karekod uygulaması 28 Temmuz itibarıyla tüm işletmelerde zorunlu olacak.” dedi.

Bakan Yumaklı, gıdanın tohumdan sofraya kadar her aşamasında bakanlık olarak aktif rol üstlendiklerini vurguladı. Bu süreci üç ana başlık altında özetleyen Yumaklı, “Birincisi, gıda arz güvenliğini sağlamak için üretim faaliyetleri; ikincisi, tarım ile sanayi entegrasyonunu desteklemek amacıyla kırsal kalkınma yatırımları; üçüncüsü ise gıdanın denetim ve kontrol mekanizmasıdır” ifadelerini kullandı. Gıdanın güvenilir olmasının, üretimin başladığı noktadan itibaren titizlikle izlenmesi gerektiğini belirten Yumaklı, bu sayede vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve kaliteli gıdaya ulaşmasını sağlamak için güçlü bir denetim altyapısına sahip olduklarını aktardı.

KAPSAMLI DENETİM SİSTEMİ

Bakan Yumaklı, Türkiye genelinde 81 ilde kapsamlı bir denetim sisteminin bulunduğunu ifade ederek, 41’i kamuya ait, 107’si özel olmak üzere toplam 148 gıda kontrol laboratuvarının hizmet verdiğini söyledi. Ayrıca, 15 Ar-Ge merkezi ile 8 binden fazla gıda kontrol görevlisinin görev yaptığını dile getirerek, “81 ilimizde güçlü bir denetim altyapımız var. 2024 yılında 1,3 milyondan fazla denetim yaptık. 1 Ocak’tan bu yana 503 bin gıda denetimi gerçekleştirdik ve bu denetimler sonucunda 11 bin 702 uygunsuzluk tespit ettik” dedi. Yumaklı, 1 milyar 56 milyon lira cezai işlem uygulandığını, 301 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu aktardı.

PESTİSİTLERLE MÜCADELE

Pestisitlerle ilgili yürütülen dezenformasyona karşı da açıklamalarda bulunan Yumaklı, “Halkımızı paniğe sevk eden, çiftçilerimizi haksız yere hedef gösteren söylemleri doğru bulmuyoruz” ifadesini kullandı. Avrupa Birliği ile tamamen uyum içerisinde olduklarını ve şimdiye kadar 223 pestisit maddesinin kullanımını yasakladıklarını belirtti. Hasat öncesi ve sonrası süreçlerde, hal ve paketleme tesislerinde titizlikle denetim yaptıklarını söyleyen Yumaklı, son üç yılda 250 bin pestisit kontrolü gerçekleştirildiğini ve pestisit kalıntılarında %35 oranında azalma sağlandığını vurguladı.

TARIM CEBİMDE UYGULAMASI

Bakan, gıda işletmelerinin denetim sonuçlarının tüketiciler tarafından kolayca takip edilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdikleri karekod uygulamasını hatırlatarak, “Tarım Cebimde uygulaması üzerinden vatandaşlarımız işletmelerin en son ne zaman denetlendiğini görebilecek. 28 Temmuz 2025 tarihinden itibaren ise gıda işletmelerinde karekod bulundurma zorunluluğu başlayacak” dedi.

Etkinlikte hazır bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, güvenilir gıdaya ulaşım için yapılan çalışmalar ve tüketici bilincini artırmaya yönelik projelerin önemine değindi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık ise gıda denetimlerinin tüketici sağlığı açısından taşıdığı önemi vurguladı. Yine sektördeki sorumlulukların bilincinde olunması gerektiğini belirtti. Bakan Yumaklı, konuşmaların ardından coğrafi işaret tesciline sahip ürünlerin sergilendiği stantları ziyaret edip, yerel üreticilerle sohbet etti.