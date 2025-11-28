Kasım Ayı Doğum Yardımı Ödemeleri Gerçekleştirildi

Kasım ayında doğum yardımı ödemeleri, bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu konuda açıklamalarda bulundu. Toplamda 637 bin annenin, doğum yardımı almaya hak kazanarak 7,2 milyar liralık ödeme aldığı bildirildi.

DOĞUM YARDIMININ MİKTARI

Göktaş, 2025 Aile Yılı çerçevesinde doğum yardımı miktarlarının güncellendiğini vurgulayarak, “1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira, ikinci çocuk için aylık 1500 lira, üç ve daha fazla çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek verilecek” dedi.

ÖDEMELERİN SÜRECİ VE KESİNTİSİZ DESTEK

Aile Yılı kapsamındaki doğum yardımları, vatandaşlara sunulan önemli desteklerden biri olarak öne çıkıyor. Göktaş, “Kasım ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yükledik. Böylece toplam 637 bin annenin hesabına 7,2 milyar lira ödeme yapılmış oldu” şeklinde konuştu. Ödemelerin Halkbank aracılığıyla gerçekleştirildiği ve çocuklar 5 yaşına gelene kadar kesintisiz devam edeceği hatırlatıldı.

BAŞVURU SÜRECİ

Doğum yardımı başvurularının e-Devlet ve “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulaması üzerinden yapıldığını belirten Göktaş, onaylanan ailelerin, doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisini de “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulaması aracılığıyla öğrenebileceğini ifade etti.