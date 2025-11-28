Kasım Ayı Doğum Yardımı Ödemeleri Gerçekleştirildi

kasim-ayi-dogum-yardimi-odemeleri-gerceklestirildi

Kasım ayında doğum yardımı ödemeleri, bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu konuda açıklamalarda bulundu. Toplamda 637 bin annenin, doğum yardımı almaya hak kazanarak 7,2 milyar liralık ödeme aldığı bildirildi.

DOĞUM YARDIMININ MİKTARI

Göktaş, 2025 Aile Yılı çerçevesinde doğum yardımı miktarlarının güncellendiğini vurgulayarak, “1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira, ikinci çocuk için aylık 1500 lira, üç ve daha fazla çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek verilecek” dedi.

ÖDEMELERİN SÜRECİ VE KESİNTİSİZ DESTEK

Aile Yılı kapsamındaki doğum yardımları, vatandaşlara sunulan önemli desteklerden biri olarak öne çıkıyor. Göktaş, “Kasım ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yükledik. Böylece toplam 637 bin annenin hesabına 7,2 milyar lira ödeme yapılmış oldu” şeklinde konuştu. Ödemelerin Halkbank aracılığıyla gerçekleştirildiği ve çocuklar 5 yaşına gelene kadar kesintisiz devam edeceği hatırlatıldı.

BAŞVURU SÜRECİ

Doğum yardımı başvurularının e-Devlet ve “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulaması üzerinden yapıldığını belirten Göktaş, onaylanan ailelerin, doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisini de “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulaması aracılığıyla öğrenebileceğini ifade etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Muğla Seydikemer İlçesinde Okulda Zehirlenme Vakası

Seydikemer'deki Şehit Gürcan Akan İlkokulu'nda 9 öğrenci, bulantı ve karın ağrısı yaşadı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumları iyi.
Gündem

Memur ve Emekli Zamları İçin Kritik Enflasyon Verileri Geliyor

Memur ve emeklilerin 2025 yılındaki zam oranları, kasım ve aralık enflasyon verilerine bağlı olarak belirlenecek. Ekonomistlerin tahminleri, yıllık enflasyondaki düşüşü öngörüyor.
Gündem

Endonezya’da Muson Yağmurları Sonrası Felaketler Yaşanıyor

Sumatra Adası'ndaki yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a ulaştı; yaklaşık 100 kişi ise kayıp durumda. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Gündem

Louvre Müzesinde Ziyaretçi Giriş Ücretlerine Yüzde 45 Zam

Louvre Müzesi, Avrupa dışındaki ziyaretçiler için giriş ücretlerini yüzde 45 artırarak 32 euro olarak belirledi.
Gündem

Bozcaada’da Otelde Yangın: Acı Sonuçlar Ortaya Çıktı

Bozcaada'daki bir otelde meydana gelen yangın kontrol altına alındı, ancak olayda bir köpeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.