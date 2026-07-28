Kaş’taki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Antalya’nın Serik ilçesi Üzümlü Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler yangına ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak ve 14 arazözle müdahale ediyor.

RÜZGAR YANGINI BÜYÜTTÜ

Yangını kontrol altına almak için 5 su ikmal aracı görev yapıyor. Bölgede 2 ilk müdahale aracı ve 135 orman işçisi çalışıyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.