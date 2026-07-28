Kaş’taki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

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Ormanlık alanda çıkan yangın ve duman görüntüsü
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
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Antalya’nın Serik ilçesi Üzümlü Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler yangına ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak ve 14 arazözle müdahale ediyor.

RÜZGAR YANGINI BÜYÜTTÜ

Yangını kontrol altına almak için 5 su ikmal aracı görev yapıyor. Bölgede 2 ilk müdahale aracı ve 135 orman işçisi çalışıyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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