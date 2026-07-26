Kastamonu’da Sel Ev ve İş Yerlerini Bastı

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Kastamonu'da sel nedeniyle suyla dolmuş bir cadde görüntüsü
Kastamonu'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, birçok ilçede taşkınlara ve su baskınlarına yol açtı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodlu uyarısının ardından Kastamonu’da gece saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış etkili oldu ve taşkınlara neden oldu. Özellikle sahil ilçelerinde hayatı olumsuz etkileyen yağışlar su baskınlarına yol açtı. Doğanyurt ilçesinde metrekareye 157 kilogram yağış düştü ve sel oluştu.

CİDE'DE TAŞKIN SONRASI TAHLİYELER BAŞLADI

Cide ilçesinde gece saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu. Su baskınları nedeniyle zemin kattaki evler tahliye edildi. Tahliye olanlar ilçe merkezindeki yurtlara yerleştirildi. Devrekani Çayı taştı ve ilçe merkezi sular altında kaldı. 150’den fazla ev, iş yeri ve depoyu su bastı. Yollardaki araçlar da sel sularına gömüldü.

ULAŞIMDA AKSAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Cide-Bartın Karayolu şiddetli yağış sonrası ulaşıma kapandı. DSİ, AFAD ve belediye ekipleri su tahliyesi için çalışma başlattı. Devrekani Çayı üzerindeki köprülerin tıkanmaması için de önlem alındı. DSİ ekipleri iş makineleriyle yoğun bir çalışma yürütüyor.

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