Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Bakım Yaptı

KURBAN BAYRAMI İÇİN MEZARLIK TEMİZLİĞİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklarda kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması yapıyor. Yapılan açıklamada, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü personelinin, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmeleri adına yoğun bir çalışma yürüttüğü vurgulanıyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN TEMİZLİK VE BAKIM

Ekipler, belediyenin sorumluluğundaki mezarlıklarda geniş kapsamlı temizlik, bakım ve onarım işlemleri sürdürüyor. Bu çalışmaların, ziyaretlerin kolaylaşmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Ayrıca, şehir mezarlıkları girişlerinde engelli ve yaşlı vatandaşlar için ücretsiz ulaşım imkanı sunulacağı da belirtildi.