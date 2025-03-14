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Kayseri Kocasinan’da İntihar Şüphesiyle Soruşturma Başlatıldı

KOCASİAN’DA TRAJİK OLAY

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, bunalımda olduğu iddia edilen bir şahıs intihar etti. Gelen bilgilere göre, Sahabiye Mahallesi Oğuz Caddesi üzerinde gerçekleşen bu olayda, bunalımda olan A.A.E.’nin aile üyeleri kendisinden haber alamayınca, evine gitmeye karar verdi.

İNTİHAR ANINDAKİ MANZARA

Aile üyeleri, ikamete girdiklerinde A.A.E.’yi asılı bir şekilde hareketsiz buldu. Bunun üzerine hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede A.A.E.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

A.A.E.’nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu trajik olay, çevredeki vatandaşlar arasında da derin bir üzüntü yarattı.

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