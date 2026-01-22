Kenevir Üretim İzinleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı

SAMSUN’DA KENEVİR ÜRETİMİ İÇİN YASAL İZİN ZORUNLU

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kenevir üretiminin Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “tohum” veya “lif (elyaf)” amaçlı kenevir üretiminin yasal izin alınmadan yapılamayacağı, izinsiz üretimlerin ise ruhsatsız olarak değerlendirileceği ifade edildi.

SON BAŞVURU TARİHİ 1 NİSAN

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Samsun’un kenevir üretiminde ulusal olarak önemli bir konumda bulunduğunu vurguladı. Yılmaz, “İlimizde kenevir üretimi izinli olarak yapılmaktadır. 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren kenevir üretimi için yapılan ÇKS kaydı ve üretim izin başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir” şeklinde konuştu. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) uygulamalarının ÇKS Yönetmeliği çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Yılmaz, üreticilerin, üretim bilgilerini 15 Mart–15 Nisan tarihleri arasında güncelleyebileceğini, ikinci ve üçüncü ürün beyanlarının ise 30 Haziran’a kadar yapılabileceğini hatırlattı.

İZİN VERME YETKİSİ MÜLKİ AMİRLİKLERDE

Kenevir üretim izinlerinin, üretim yapılan parselin kayıtlı olduğu mülki amirlik tarafından verileceğini kaydeden Yılmaz, “İl genelinde Valilik, ilçelerde Kaymakamlıklar yetkilidir. Ar-Ge amaçlı kenevir tarımında ise üretim izni yalnızca Valilik Makamınca verilmektedir” dedi. Ayrıca, sözleşmeli tarım yapan çiftçilerin, ekim ve dikim işlemlerinin ardından sözleşme bilgilerini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim etmeleri gerektiği de vurgulandı. Yetkililer, üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için son günü beklemeden başvurularını tamamlamaları gerektiğini belirtti.