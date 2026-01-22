Fahrettin Uçar İnşaat Alanında Bulundu

fahrettin-ucar-insaat-alaninda-bulundu

Zafertepe Mahallesi’nde yaşayan Fahrettin Uçar, iki gün önce evinden ayrıldı ancak geri dönmedi. Ailesi, çevrede yaptığı aramalar sonucunda Uçar’a ulaşamayınca resmi olarak kayıp başvurusu yaptı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olayın bildirilmesi üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışmasına başladı. Ağaçköy Mahallesi’ndeki bir bağ evi inşaatında çalışan işçiler, Uçar’ı tarlanın ortasında yatarken buldu.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Durumu fark eden işçiler, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Fahrettin Uçar, tedbir amaçlı Kütahya Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Tedavi sürecinin devam ettiği Uçar’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

