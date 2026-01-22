Fenerbahçe’nin Aston Villa Yenilgisi Kerem Aktürkoğlu’nu Konuşturdu

fenerbahce-nin-aston-villa-yenilgisi-kerem-akturkoglu-nu-konusturdu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta karşılaşmasında sahasında Aston Villa’ya 1-0 yenilerek önemli bir yara aldı. Ancak maçın sonucundan daha fazla dikkat çeken bir diğer unsur, Kerem Aktürkoğlu’nun sahadaki performansı oldu.

TARAFTARIN BEKLENTİLERİ KARŞILANMADI

Transfer olduğu dönemde dalgalı bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu, Aston Villa karşısında da etkisiz bir oyun sergileyince taraftarların eleştirilerinin hedefi haline geldi. Maç süresince beklenen oyuncu katkısını sağlayamayan genç yıldız için, “Kredisi tükendi” gibi yorumlar yapıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER YAĞDI

Karşılaşmanın ardından sosyal medya platformlarında Fenerbahçeli taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu’na yönelik tepkilerini dile getirdi. Yapılan binlerce paylaşımda, özellikle şu ifadeler öne çıktı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Renault’dan Fransız Ordusu İçin İHA Üretim Projesi

Renault, dünya genelindeki artan gerilimler ışığında Fransa Savunma Bakanlığı ile yerli insansız hava aracı üretimi için müzakere ediyor.
Gündem

Muş’ta Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Muş'ta süren kar yağışı, Kale Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı artarken, tek katlı evler tamamen karla kaplandı.
Gündem

Iğdır FK İbrahim Üzülmez İle Ayrılık Kararını Açıkladı

Iğdır FK, 1. Lig'deki performansına bağlı olarak teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Gündem

Mardin’de Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Gündem

Belçika Başbakanı Davos Sonrası Onur Mesajı Verdi

Belçika Başbakanı Bart De Wever, ulusal onurlarının satılık olmadığını belirterek, ABD'nin gücüne rağmen bağımsızlıklarını vurguladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.