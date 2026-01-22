Fenerbahçe’nin Aston Villa Yenilgisi Kerem Aktürkoğlu’nu Konuşturdu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta karşılaşmasında sahasında Aston Villa’ya 1-0 yenilerek önemli bir yara aldı. Ancak maçın sonucundan daha fazla dikkat çeken bir diğer unsur, Kerem Aktürkoğlu’nun sahadaki performansı oldu.

TARAFTARIN BEKLENTİLERİ KARŞILANMADI

Transfer olduğu dönemde dalgalı bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu, Aston Villa karşısında da etkisiz bir oyun sergileyince taraftarların eleştirilerinin hedefi haline geldi. Maç süresince beklenen oyuncu katkısını sağlayamayan genç yıldız için, “Kredisi tükendi” gibi yorumlar yapıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER YAĞDI

Karşılaşmanın ardından sosyal medya platformlarında Fenerbahçeli taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu’na yönelik tepkilerini dile getirdi. Yapılan binlerce paylaşımda, özellikle şu ifadeler öne çıktı.